FİNANS

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

 AIR Arabia Havayolları, İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 27 Haziran’dan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Sharjah Emirliği'nden İzmir'e haftada 3 gün tarifeli doğrudan uçuşlar başlatacak.

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

İZMİR, (DHA)- AIR Arabia Havayolları, İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 27 Haziran’dan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Sharjah Emirliği'nden İzmir'e haftada 3 gün tarifeli doğrudan uçuşlar başlatacak.
Uçuşların etkinliğinin artırılması amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla turizm profesyonellerine yönelik tanıtım gezisi (fam trip) düzenlendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerleşik tur operatörü ve seyahat acentalarından oluşan heyet, İzmir şehir merkezi, Çeşme, Alaçatı, Efes ve Şirince'yi gezerek İzmir’in turizm değerlerini yerinde görme fırsatı buldu. 5 farklı merkezden 140'tan fazla destinasyona haftada 1400'den fazla uçuş gerçekleştiren Air Arabia'nın İzmir uçuşları Dubai'ye 30 kilometre uzaklıktaki Sharjah Havalimanı'ndan karşılıklı gerçekleştirilecek.
İzmir'den sadece BAE değil ayrıca Sharjah aktarmalı olarak Arap Yarımadası'nda yer alan ülkelere, Hindistan'a, Nepal'e ve Kenya'ya kadar geniş bir uçuş ağı ile değişik alternatifler sunulacak. Doğrudan uçuşların turistlerin ve yatırımcıların destinasyon tercihini etkileyen önemli unsurlardan biri olduğunu belirten İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, "İzmir'in turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve iş hacminin artırılması için direkt uçuşları önemsiyoruz. Kentimize ilgiyi artıracak bu tür organizasyonlara yerel paydaşlarla beraber devam edeceğiz" dedi.

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Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyorDubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

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