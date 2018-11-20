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Dubai'nin günlük sütü Gökçeada'dan

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde TİGEM'den kiralanan arazide yıllık 2,5 milyon litre süt işleme kapasitesine sahip tesis kuran firma, bu yıl ihracata yönelerek Dubai'ye günlük süt göndermeye başladı - Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Oktay: - "Dubai'de yer almak gerçekten mutluluk verici. Şu anda Avrupa'dan da bazı teklifler var. Fransa bizim ürünlerimizi çok istiyor"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 bin 100 dönümlük arazide organik üretim yapılan tesisten her hafta Dubai'ye 1,5 ton günlük süt ile yoğurt, kefir ve peynir gönderiliyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Gökçeada'da bulunan arazisini 2003'te 30 yıllığına kiralayan Hıdır Oktay, organik üretim amaçlı yatırım yaptı. Firma, 2004'te "Elta Ada" ismiyle zeytin ve zeytinyağının yanı sıra günlük süt, yoğurt, tereyağı, kaymak üretimine başladı.

Arazide oluşturulan özel alanlarda beslenen 650 büyükbaş hayvan, 400 koyun ve 500 keçiyle, günlük 5 ton organik süt üreten firma, hayvanların beslenmeleri için gerekli yonca, fiğ, mısır, arpa ve buğday gibi yem bitkilerini de üreterek organik zincirin devamlılığını sağlıyor.

Bin dönüm üzerine dikili 16 bin zeytin ağacından elde edilen zeytinlerden de organik sızma zeytinyağı üretiliyor.

Ekolojik halk pazarları ile zincir marketlere ürün veren tesiste günlük sütün yanı sıra yoğurt, kefir, tereyağı ve kaymak ile dil peyniri, kaşar peyniri ve beyaz peynir üretimi de yapılıyor.

Firma, bu yılın başında Dubai'deki bir şirketle yapılan görüşmeler sonrasında bu ülkeye de haftanın 4 günü günlük inek ve keçi sütü ile kefir, yoğurt ve dil peyniri ihraç etmeye başladı.

Elta Ada Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük bir aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini, organik üretim yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da 3 bin 100 dönümlük arazide, yıllık 2,5 milyon litre süt işlediklerini belirten Oktay, 2004'ten bu yana iç piyasaya sundukları ürünlerin bu yılın başından itibaren yurt dışı pazarda da yer aldığını anlattı.

İlk ihracatı Dubai'ye yaptıklarını ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"Biz aslında mütevazı, küçük bir aile şirketiyiz. Oğlum ve şirketimizin yönetim kurulu üyesi Enis Oktay'ın girişimleriyle Dubai'de yer almak gerçekten mutluluk verici. Şu anda Avrupa'dan da bazı teklifler var. Fransa bizim ürünlerimizi çok istiyor ama bunun için değerlendirme yapmak zorundayız. Tabii ki inşallah onlar da olur. Biz Avrupa'da da Gökçeada'da ürettiğimiz bu ürünlerin raflarda yer almasını isteriz. Ürünlerin dağıtım ve sevkiyatını da biz gerçekleştiriyoruz. Gökçeada'dan tırlara yüklenen bu ürünler İstanbul'a havaalanına ulaştırılıyor. Oradan da uçakla Dubai'ye sevk ediliyor. Haftanın 4 günü Dubai sevkiyatı bu şekilde gerçekleşiyor. Aslında Gökçeada'da bu işi yapmak çok zor. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Mesela su çok temiz, hava öyle. Bunlar önemli avantajlar ama ulaşımda büyük zorluklar var. Bu bizi çoğu zaman önemli ölçüde etkileyebiliyor, özellikle kışın fırtınalı havalarda çok sıkıntı."

Hıdır Oktay, tesiste organik üretimin yanı sıra hayvanları için yem bitkilerini de kendilerinin ürettiğini belirterek, "Hastalıktan ari bir işletmeyiz, Avrupa Birliği yönetmeliğine göre sertifikalandırılmış bir kuruluşuz. İç piyasa ürünlerini hiçbir işlem uygulamadan çiğ olarak da gönderebiliyoruz. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan yoğun talep var." dedi.

- Hedef 6 ton

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Enis Oktay da ağırlıklı faaliyet alanlarının süt ürünleri üretimi olduğunu söyledi.

İnek ve keçi sütünde önemli bir kaliteye sahip olduklarını ifade eden Oktay, özellikle ekolojik pazarlarda ve zincir marketlerde aranan markalar arasında bulunduklarını belirtti.

Bu ürünlerin Gökçeada'da üretilmesinin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Enis Oktay, şunları kaydetti:

"Organik sertifikalı ürünlerin Gökçeada'da üretilip Dubai gibi rekabetçi bir pazarda yer alıyor olması bizim için çok önemli. Bu işe başlarken hiç tedirgin olmadık. Zaten geri dönüşler çok güzel. Biz markamızın yurt dışı pazarında yer alıyor olmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Zaten talep ve miktar sürekli artıyor. Haftalık 1,5 ton ürün gönderiyoruz. Bunun önümüzdeki süreçte daha da artacağını düşünüyoruz. Hem Elta Ada'nın bayrağının Dubai'de dalgalanması hem ürünlerimizin üzerinde Gökçeada ibaresinin bulunması ayrı bir mutluluk kaynağı. Hedefimiz, önümüzdeki günlerde bu rakamın haftalık 6 ton civarına ulaşması."

- "Gökçeada için çok önemli bir iş yapılıyor"

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de yapılan bu ihracatın adanın ticari faaliyetlerine ivme kazandırdığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki ilçelerinin son yıllarda organik tarımla adından söz ettirmeye başladığına işaret eden Çetin, "Elta Organik tarafından burada Gökçeada için çok önemli bir iş yapılıyor aslında. Yıllardır böyle bir ihracat hiç düşünülmemişti. Bu girişimlerinden dolayı şirketi tebrik ediyorum." dedi.

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