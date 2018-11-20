Dubai'nin günlük sütü Gökçeada'dan

Ekolojik halk pazarları ile zincir marketlere ürün veren tesiste günlük sütün yanı sıra yoğurt, kefir, tereyağı ve kaymak ile dil peyniri, kaşar peyniri ve beyaz peynir üretimi de yapılıyor.

Arazide oluşturulan özel alanlarda beslenen 650 büyükbaş hayvan, 400 koyun ve 500 keçiyle, günlük 5 ton organik süt üreten firma, hayvanların beslenmeleri için gerekli yonca, fiğ, mısır, arpa ve buğday gibi yem bitkilerini de üreterek organik zincirin devamlılığını sağlıyor.

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 bin 100 dönümlük arazide organik üretim yapılan tesisten her hafta Dubai'ye 1,5 ton günlük süt ile yoğurt, kefir ve peynir gönderiliyor.

Firma, bu yılın başında Dubai'deki bir şirketle yapılan görüşmeler sonrasında bu ülkeye de haftanın 4 günü günlük inek ve keçi sütü ile kefir, yoğurt ve dil peyniri ihraç etmeye başladı.

Elta Ada Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük bir aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini, organik üretim yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da 3 bin 100 dönümlük arazide, yıllık 2,5 milyon litre süt işlediklerini belirten Oktay, 2004'ten bu yana iç piyasaya sundukları ürünlerin bu yılın başından itibaren yurt dışı pazarda da yer aldığını anlattı.

İlk ihracatı Dubai'ye yaptıklarını ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"Biz aslında mütevazı, küçük bir aile şirketiyiz. Oğlum ve şirketimizin yönetim kurulu üyesi Enis Oktay'ın girişimleriyle Dubai'de yer almak gerçekten mutluluk verici. Şu anda Avrupa'dan da bazı teklifler var. Fransa bizim ürünlerimizi çok istiyor ama bunun için değerlendirme yapmak zorundayız. Tabii ki inşallah onlar da olur. Biz Avrupa'da da Gökçeada'da ürettiğimiz bu ürünlerin raflarda yer almasını isteriz. Ürünlerin dağıtım ve sevkiyatını da biz gerçekleştiriyoruz. Gökçeada'dan tırlara yüklenen bu ürünler İstanbul'a havaalanına ulaştırılıyor. Oradan da uçakla Dubai'ye sevk ediliyor. Haftanın 4 günü Dubai sevkiyatı bu şekilde gerçekleşiyor. Aslında Gökçeada'da bu işi yapmak çok zor. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Mesela su çok temiz, hava öyle. Bunlar önemli avantajlar ama ulaşımda büyük zorluklar var. Bu bizi çoğu zaman önemli ölçüde etkileyebiliyor, özellikle kışın fırtınalı havalarda çok sıkıntı."