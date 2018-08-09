FİNANS

Dubai'nin karpuzu Karaman'dan

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

Karaman'da 130 dekar alanda çekirdeksiz siyah karpuz üretimi yapan çiftçi, karpuzları kilosunu bir dolardan Dubai'ye ihraç ediyor - Karpuz üreticisi Yasemin Çalışkan: - "Ben karpuzun kilosunu Dubai'ye 1 dolardan satıyorum. Bazen bu fiyat 1 dolar 25 sente de çıkıyor. Geçen yıl 1 milyon dolarlık karpuz ihraç ettim. Bu yılda o civarda bir ihracat bekliyorum" - Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu: - "Şimdi bir karpuz kilosu 25 kuruşa tarlada kalırken bu arkadaşımızın karpuzu kilosu bir dolardan 'yok' satıyor. Fiyat bazen 1 dolar 25 sente kadar çıkabiliyor. Bunun Türk lirası karşılığı 6 lira civarında"

MEHMET ÇETİN - Karaman'da 130 dekar alanda çekirdeksiz siyah karpuz üretimi yapan bir üretici, karpuzları kilosu bir dolardan Dubai'ye ihraç ediyor.

Yurt dışında 10 yıl yaşadıktan sonra memleketi Karaman'a dönen Yasemin Çalışkan, ilk etapta merkeze bağlı Sudurağı beldesine büyük bir elma bahçesi kurdu.

Hububat da üreten Çalışkan, bir süre sonra alternatif ürün arayışı içine girdi.

Dubai'de katıldığı bir fuarda gördüğü çekirdeksiz karpuzu memleketinde yetiştirmeye karar veren Çalışkan, yaptığı araştırmalardan sonra Sudurağı beldesinde karpuz üretmeye başladı.

Çalışkan, geçen yıl kurduğu şirket aracılığıyla 1 milyon dolarlık karpuz ihracatı yaptı. Çalışkan, bu yıl da 1 milyon doların üzerinde karpuz ihraç etmeyi hedefliyor.

Yasemin Çalışkan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana tarımla uğraştığını, 10 yıl kadar yurt dışında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'ye döndüğünde tarımla uğraşmayı sürdürdüğünü ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Büyük bir elma bahçesi kurdum. Yurt içinde ve yurt dışında tarım fuarlarını devamlı gezdim. Geçtiğimiz yıllarda Dubai'de katıldığım bir fuarda çekirdeksiz karpuz gördüm. Araştırdım ve bu karpuzu Karaman'da yetiştirebileceğimi düşündüm. Denemesini yaptım, başarılı oldum."

Çalışkan, geçen yıl ve bu yıl istediği verimi aldığını vurgulayarak, yetiştirdiği çekirdeksiz siyah karpuzun fidelerini özel olarak Mersin'de ürettirdiğini aktardı.

Karpuzun sert ve sulu olduğuna, ayrıca uzun süre dayanabildiğine dikkati çeken Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bir karpuz 5 ila 6 kilo arasında geliyor. Bu sene 130 dekar ektim. Buradan bin 500 ton kadar karpuz bekliyorum. Karpuzu tarladan topladıktan sonra soğuk hava deposuna götürüyoruz. Burada karpuzları seçiyoruz. Üzerinde güneş yanığı olan, çizik olan karpuzları ayırıyoruz. Karpuzları teker teker silip parlattıktan sonra karton kutulara koyarak özel tırlara yüklüyoruz. Ben karpuzun kilosunu Dubai'ye 1 dolardan satıyorum. Bazen bu fiyat 1 dolar 25 sente de çıkıyor. Geçen yıl 1 milyon dolarlık karpuz ihraç ettim. Bu yıl da o civarda bir ihracat bekliyorum. Zor fakat karlı bir iş. Ben kendi imkanlarımla pazarımı buldum. İşini düzgün yaparsan, pazara göre üretim yaparsan neden olmasın."

- "Fiyat bazen 1 dolar 25 sente kadar çıkabiliyor"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu da Karaman'da elma ve tahıl ürünlerinin yanı sıra karpuz ve kavunun da üretildiğini bildirdi.

Karpuzun ülkenin birçok bölgesinde üretildiğini belirten Muğlu, şunları söyledi:

"Yaz ortasında her yerde ürün pazara indiğinde doğal olarak fiyat düşüyor. Bu yüzden üreticinin ürettiği ürün değerini bulamıyor. Biz Yasemin arkadaşımızın 130 dekar karpuz ektiğini öğrendiğimizde kendisi adına telaşlanmıştık. Fakat bu karpuzları ihraç ettiğini öğrendiğimizde gururlandık. Şimdi bir karpuz kilosu 25 kuruşa tarlada kalırken bu arkadaşımızın karpuzu kilosu bir dolardan 'yok' satıyor. Fiyat bazen 1 dolar 25 sente kadar çıkabiliyor. Bunun Türk lirası karşılığı 6 lira civarında. Bu arkadaşımız pazar araştırması yapmış. Fuarları gezmiş, bağlantılarını yapmış, para kazanıyor. Tek başına sadece karpuz olarak 1 milyon doların üzerinde ihracat yapıyor."

Muğlu, karpuz ihracatının miktarından öte Karaman çiftçisine bir umut olduğunun altını çizerek, "Bu çok büyük bir olay. Kendisiyle Karaman Ziraat Odası olarak gurur duyduk. Ben Yasemin arkadaşımızı yılın çiftçisi ilan ediyorum. İlerleyen yıllarda bu ihracatın artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dubai'ye karpuz ihracatı karaman

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