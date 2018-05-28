FİNANS

Düğün forumu için 60 ülkeden organizatörler Antalya'da toplandı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 19:44 | Son Güncelleme

Bu yıl 3'üncü düzenlenen International MICE &Wedding Forum başladı - Forum ortağı bir turizm şirketinin yöneticisi Bünyat Özpak: - "Dünyaya baktığımız zaman toplantı, teşvik gezisi, kongre, konferans ve etkinlik yani MICE turizminin yıllık cirosu yaklaşık olarak 700 milyar dolarlık bir volüm oluşturuyor. Dünyada yurt dışında yapılan düğünler de 300 milyar dolarlık bir pazar. Yani 1 trilyon dolarlık bir pazarı konuşuyoruz"

Antalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve düğün forumu olarak bilinen International MICE &Wedding Forum (IMWF), Belek Turizm Bölgesi'nde başladı.

Türkiye'den bir turizm şirketinin düzenlediği IMWF'ye 60 ülkeden 300 acente yöneticisi katılıyor.

Forum dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan IMWF yönetici ortağı Necip Fuat Ersoy, etkinliğin Türkiye turizm sektörüne çok büyük katkısı olacağına inandığını söyledi.

Forum ortağı bir turizm şirketinin yöneticisi Bünyat Özpak da çok uzun süre çalıştıkları ve hayalini kurdukları bir organizasyonu gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

60 ülkenin en büyük grup ve düğün üretme kabiliyeti olan 300 acente yöneticisinin Antalya'da ağırlandığını belirten Özpak, şöyle konuştu:

"Bu tür organizasyonlar dünyada çok fazla yapılamıyor, çünkü çok meşakkatli. Bu kadar acente temsilcisini bir araya getirmek çok zor, çünkü çok yoğunlar. İçlerinde olimpiyat oyunlarını yapan acentelerden tutun da büyük Hint düğünlerini gerçekleştiren acenteler, Singapur, Hong Kong, Japonya, Kore, Brezilya, Arjantin, ABD, tüm Avrupa ve İngiltere'nin büyük acenteleri burada. Dünyaya baktığımız zaman toplantı, teşvik gezisi, kongre, konferans ve etkinlik yani MICE turizminin yıllık cirosu yaklaşık olarak 700 milyar dolarlık bir volüm oluşturuyor. Dünyada yurt dışında yapılan düğünler de 300 milyar dolarlık bir pazar. Yani 1 trilyon dolarlık bir pazarı konuşuyoruz. Bu 1 trilyon dolarlık pazarı oluşturan en büyük acenteleri büyük emekler sonucunda buraya getirmeyi başardık. Biz acente yöneticilerine ülkemizin etkinlikler yaptıkları diğer ülkelerden kesinlikle geride olmadığını, hatta çok daha ileride olduğunu göstereceğiz. Yaptıkları yüksek bütçeli işleri rahatlıkla ülkemizde de yapabileceklerini anlatacağız."

Etkinlik 1 Haziran'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
antalya International MICE Wedding Forun turizm

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