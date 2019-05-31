Düğün sezonu mobilya sektörünü hareketlendirdi

İSTANBUL (AA) - Düğün sezonunun açılmasıyla nisanda geçen yılın aynı dönemine göre sahibinden.com'un mobilya ilanlarında yüzde 88'lik artış yaşandı.

sahibinden.com'un açıklamasına göre, yaz mevsimine girerken düğün sezonunun açılmasıyla mobilya sektöründe de gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor.

Nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre sahibinden.com'un "İkinci El ve Sıfır Alışveriş" kategorisi altında yer alan "Mobilya" başlığındaki ilanlarda yüzde 88'lik artış kaydedildi. Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda mobilya ilanını kullanıcıların beğenisine sunan sahibinden.com'da gardırop, baza ve sallanan sandalye, "Mobilya" kategorisinde en çok aranan 3 ürün olarak öne çıktı.

Mobilya kategorisinde yer alan yatak odası ilanları yüzde 83, çocuk & genç odası yüzde 129, mutfak yüzde 181, yemek odası yüzde 133, oturma odası ve salon mobilyası ilanları da yüzde 39 artış gösterdi. Mobilya ilanlarına en çok ilgi gösteren ilk 5 şehir ise sırasıyla İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli oldu.