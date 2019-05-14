FİNANS

Düğün turizminde hedef yeni pazarlar

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu, çok sayıda ülkeden sektöre yön veren karar vericileri Antalya'da buluşturdu - Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak: - "Türkiye'de Hindistan pazarı yavaş yavaş büyümeye başladı, şimdi yeni ülkelerin peşindeyiz. Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Güney Amerika ülkeleri gibi daha farklı ve egzotik pazarlara konsantre olmaya başladık"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türk turizm sektörü temsilcileri, son yıllarda önemli gelişme gösteren 1 trilyon dolarlık kongre, toplantı, etkinlik ve düğün organizasyonları pazarından daha fazla pay almak için farklı ülkelere yönelmeye başladı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu, (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019), çok sayıda ülkeden, uluslararası destinasyon düğünleri, kongre, toplantı ve etkinlik sektörüne yön veren karar vericileri Antalya'da buluşturdu.

Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hint düğünleri kapsamında geçen yıl turizm tarihinde en yoğun sezonu geçirdiklerini ifade etti.

Bu yıl da geçen yılın iki üç katı bir düğün organizasyonunun gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Özpak, "Hindistan, dünyada en çok düğün organizasyonu olan ülke. Türkiye'de de Hindistan pazarı yavaş yavaş büyümeye başladı, şimdi yeni ülkelerin peşindeyiz. Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Güney Amerika ülkeleri gibi daha farklı ve egzotik pazarlara konsantre olmaya başladık." dedi.

Etkinlik turizminin temasının çok geniş olduğunu dile getiren Özpak, bunlar arasında doğum günü, Oscar ödül törenleri, Olimpiyat oyunları ve düğün organizasyonlarının bulunduğunu belirtti.

- 1 trilyon dolarlık pazar var

Düğün turizminin özellikle yüksek gelirli kitleye hitap ettiğine işaret eden Özpak, şunları söyledi:

"Düğünlerin de yer aldığı etkinlik turizminin toplam pazarı yaklaşık 1 trilyon dolar. Bu pazar, turizm kabiliyeti olan ülkelere dağılıyor. Türkiye etkinlik yapma kabiliyetine sahip çok önemli ülkelerden bir tanesi. Amacımız pastadaki payımızı büyütmek. Yaklaşık 100 bine yakın yabancı grup ağırlıyoruz. 10 kişilik çok önemli kişilerin yer aldığı doğum gününden, bin, 2 bin kişilik G20 Zirvesine kadar ağırladığımız gruplar var. Bu konuda çok güçlü ve tercih edilen bir ülkeyiz. Sadece bazı noktalarda tanıtım eksikliğimiz var."

Türkiye'nin yıllık turizm gelirinin yaklaşık 40 milyar dolar olduğuna işaret eden Bünyat Özpak, 2023 yılına bu rakamın 80 milyar dolara çıkabileceğini bildirdi.

Turizmden çok daha yüksek gelir elde edilebileceğini vurgulayan Özpak, "Ülkemize gelen turistin ortalama harcaması 650 dolar, ama bir etkinlik turizminde kişi başı harcaması bin 500 dolar, ünlü gruplarda bu rakam 5 bin dolarlara kadar çıkıyor. 10 katı yüksek gelire sahip bir pazardan bahsediyoruz. Bu forum ile o pazara nokta atışı yapıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğum günü düğün Hindistan

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