Düğünlere mola, hazırlıklara devam

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Ramazan ayının gelmesiyle düğünlere mola verilirken, hazırlık süreci için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 553 bin 202 çift dünyaevine girdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının gelmesiyle düğünlere mola verilse de Ramazan Bayramı'ndan sonra evlenecek çiftlerin hazırlıklar için koşuşturması devam ediyor. Beyaz eşyadan mobilyaya, züccaciyeden ev tekstiline kadar birçok şey ev kurmak isteyen çiftlerin ihtiyaçları arasında bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, salon takımı fiyatları 3 bin lira, yatak odası takımlarının fiyatları 4 bin liradan başlarken, takımların marka ve kalitesine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.

Bulaşık ve çamaşır makineleri, fırın, buzdolabı fiyatları da 2 bin 500 liradan başlayıp, ürünlerin özelliklerine göre 20 bin liraya kadar çıkıyor. Televizyon ve küçük ev aletleri de alınan ürüne ve markaya göre değişirken, elektronik ürünlerin satıldığı bazı mağazalarda "düğün sezonu"na özel kampanyalar da bulunuyor.