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Duma: AB’nin yaptırımları uzatması ABD baskısı kaynaklı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Anton Morozov, Avrupa Birliği liderlerinin yaptırımları uzatma kararının ABD’nin AB’ye baskı yapmasından kaynaklandığını belirtti.

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Haziran (DHA) - Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Anton Morozov, Avrupa Birliği liderlerinin yaptırımları uzatma kararının ABD’nin AB’ye baskı yapmasından kaynaklandığını belirtti.
Morozov, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“Bunun ABD’nin baskısının devam etmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Onlar bu kısıtlamalarla Rusya’yı bazı faydasız kararlar almaya zorlayacaklarını umuyorlar.
“Fakat bu imkansız, çünkü bizim hükümetimiz devletin iş dünyasını kontrol edeceği şekilde kurulu, aksi olmuyor. Bu yüzden iş dünyasına baskı ülkenin politikasını değiştiremez.”
Morozov, daha önce Duma’da Rus parlamenterlerin Alman milletvekilleri ile görüştüğünü ve onların Rusya’ya uygulanan kısıtlamalardan memnun olmadıklarını hatırlattı.
Morozov şu şekilde devam etti:
“Alman meclis heyeti ile parlamenterler kısa süre önce bir araya geldi. Parlamenterler bize iş dünyasının bu kısıtlamalardan memnuniyetsiz olduklarını dile getirdiler. Tabi ki, iş dünyası için bu yaptırımlar hem Avrupa Birliği hem de Rusya için kısıtlayıcı bir faktör.”

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