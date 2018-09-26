FİNANS

Dunlop'un yeni kış lastiği SP Winter Sport500

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

Dunlop, SP Winter Sport500 kış lastiğini müşterilerine sunuyor

İSTANBUL (AA) - Dunlop, zorlu kış şartlarında en yüksek konforu sağlamak için geliştirdiği SP Winter Sport500 yeni kış lastiğini tüketicilerin kullanımına sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm sürücüler için hayati önem taşıyan kış lastikleri, İç İşleri Bakanlığı’nın kış aylarında trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla "Kış Genelgesi" uyarınca, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor.

Kış lastiklerinin güvenli sürüş performansı ise üretici firmaların geliştirdiği yeni teknoloji ve ürünlerle, sürekli yukarıya taşınıyor. Bu gelişimin öncülerinden biri olan Dunlop, zorlu kış şartlarında en yüksek konforu sağlamak için geliştirdiği SP Winter Sport500 desenini tüketicilerin kullanımına sunuyor.

Dunlop'un kullanıcısına üstün performans sağlama hedefi ile üretilen, son teknoloji kış lastiği olan SP Winter Sport500, tüm binek araçlar için sürüş konforu, fren mesafesi ve uzun ömürlü kullanım özelliklerini tek bir lastikte optimize ediyor.

Gelişmiş Dunlop teknolojileri ile Türkiye kış koşullarına özel olarak üretilen SP Winter Sport500, kış şartlarında yaşanan en büyük handikap olan ıslak ya da karlı asfalt zeminde uzun fren mesafesi ve kayma olumsuzluklarını minimum seviyeye indirmek için geliştirildi. 4D Nano teknolojisi ile geliştirilen bileşen sayesinde kış lastiklerine üstün yol tutuşunun sağladığı konforun yanı sıra, bu teknolojinin özelliği olan kuru zeminde uzun ömürlü kullanım da maksimum seviyeye çıkarıldı.

SP Winter Sport500’ü diğer lastiklerden ayrılan bir önemli özelliği ise sırt deseninde birbirine kenetli geniş oluk yapısının sağladığı etkili su tahliyesi sayesinde sürücü için daha kısa fren mesafesi ve kış şartlarında güvenli sürüş deneyimi sunması.

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