Dünya Altın Konseyi’den İslami finans raporu:

LONDRA (AA) - Dünya Altın Konseyi, düzenlediği ankete katılan yatırımcıların yüzde 76’sının gelecek 12 ay içerisinde İslami finans yatırımlarını artırmayı planladığını açıkladı.

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) “İslami Finansta Altın; Yatırımcı Görüşleri” başlıklı raporunda, İslami finansmanın geniş bir piyasa olduğu, 2017 yılında varlıkların toplam hacminin ilk kez 2 trilyon doları aştığı ve büyümeye devam ettiği belirtildi. Raporda, İslami varlıkların uzun vadeli büyüme ortalamasının ise yüzde 9'un üzerinde olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Türkiye’den toplam 4 bin yatırımcı ile yapılan anketin sonuçlarına da yer verilen raporda, İslami finans yatırımcılarının üçte ikisinin yatırımlarının arasında İslami yatırım ürünlerinin bulunmasını tercih ettiği aktarıldı.

Raporda, söz konusu yatırımcıların üçte birinden az kısmının ise yatırımlarının tamamının sadece İslami yatırım araçlarına yapılmasını tercih ettiği kaydedilerek, “Anketimize katılan yatırımcıların yüzde 76’sı, İslami ürünlere yaptıkları yatırımları koruyarak, gelecek 12 ay içerisinde yatırımlarını artırma olasılıkları olduğunu belirtiyor. İslami yatırımlar açısından öncü olan Malezya piyasasında, yatırımcılar İslami yatırımlarını artırmaya eğilimli.” değerlendirmesine yer verildi.