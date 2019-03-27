FİNANS

Dünya Altın Konseyi’den İslami finans raporu:

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

“Anketimize katılan yatırımcıların yüzde 76’sı, İslami ürünlere yaptıkları yatırımları koruyarak, gelecek 12 ay içerisinde yatırımlarını artırma olasılıkları olduğunu belirtiyor" - "İslami finansın büyümesi dolayısıyla yeni yatırım ürünlerinin geliştirilerek müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilmesi önem kazanıyor" - "Yatırımcılar, İslami yatırım araçlarını sadece inançları nedeniyle seçmiyor. Ankete katılan yatırımcıların yüzde 47’si, İslami yatırım araçlarını diğer yatırım araçlarına kıyasla daha güvenli buluyor"

LONDRA (AA) - Dünya Altın Konseyi, düzenlediği ankete katılan yatırımcıların yüzde 76’sının gelecek 12 ay içerisinde İslami finans yatırımlarını artırmayı planladığını açıkladı.

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) “İslami Finansta Altın; Yatırımcı Görüşleri” başlıklı raporunda, İslami finansmanın geniş bir piyasa olduğu, 2017 yılında varlıkların toplam hacminin ilk kez 2 trilyon doları aştığı ve büyümeye devam ettiği belirtildi. Raporda, İslami varlıkların uzun vadeli büyüme ortalamasının ise yüzde 9'un üzerinde olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Türkiye’den toplam 4 bin yatırımcı ile yapılan anketin sonuçlarına da yer verilen raporda, İslami finans yatırımcılarının üçte ikisinin yatırımlarının arasında İslami yatırım ürünlerinin bulunmasını tercih ettiği aktarıldı.

Raporda, söz konusu yatırımcıların üçte birinden az kısmının ise yatırımlarının tamamının sadece İslami yatırım araçlarına yapılmasını tercih ettiği kaydedilerek, “Anketimize katılan yatırımcıların yüzde 76’sı, İslami ürünlere yaptıkları yatırımları koruyarak, gelecek 12 ay içerisinde yatırımlarını artırma olasılıkları olduğunu belirtiyor. İslami yatırımlar açısından öncü olan Malezya piyasasında, yatırımcılar İslami yatırımlarını artırmaya eğilimli.” değerlendirmesine yer verildi.

İslami finansın büyümesi dolayısıyla yeni yatırım ürünlerinin geliştirilerek müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilmesinin önem kazandığı vurgulanan raporda, yatırımcıların İslami yatırım araçlarını sadece inançları nedeniyle seçmedikleri, ankete katılan yatırımcıların yüzde 47’sinin İslami yatırım araçlarını diğer yatırım araçlarına kıyasla daha güvenli bulduğu belirtildi.

Raporda, ayrıca ankete katılan İslami finans yatırımcılarının yüzde 49’unun İslami finans yatırım araçlarını daha etik olarak gördüğü değerlendirmesine yer verilirken, İslami yatırım araçlarının ağırlıklı olarak Müslüman nüfusa sahip olan ülkelerde insanların finans sistemine entegre olmasına yardımcı olabileceği de kaydedildi.

2017 yılı Dünya Bankası verilerine göre Suudi Arabistan’da toplam nüfusun sadece yüzde 14’ünün birikimini bir finans kuruluşunda tuttuğu anımsatılan raporda, İslami yatırımlar konusunda 21-25 yaş aralığındaki gençlerin kazançlarına oranla en yüksek yatırım payına sahip olduğu, yatırım aracı olarak da altına daha sıcak baktığı belirtilerek bu gruba odaklanılmasının gerektiği vurgulandı.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Altının İslami finansta uzun bir geçmişi var. İslam dünyasında yüzyıllar boyunca para birimi 'altın dinar'dı ve buna uygun ticaret standartları kullanıldı. Fakat İslami finans büyüdükçe ve geliştikçe, İslam hukukunun altına yaklaşımı konusuna netlik kazandırılması ihtiyacı da arttı. Altının bir para birimi mi yoksa yatırım varlığı mı olduğu konusundaki tartışmalar yatırımları geciktirdi. Bu belirsizlik 2016 yılında Altında İslam Hukuku (Shariah) standartlarının oluşması ile ortadan kaldırıldı. Bu standartlar altın destekli finansal ürünlerin; altın EFT’lerinin, yatırım hesaplarının, yatırım planlarının nasıl işlemesi gerektiğine ilişkin bir çerçeve sundu.”

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