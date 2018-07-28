Dünya Altın Konseyi'nin hesaplama değişikliği yapması ile Türkiye, altın rezervi miktarı açısından şubat ayında Hindistan'ı geçerek elde ettiği dünya 10'unculuğu unvanını kaybederek 19. sıraya geriledi. Öte yandan, resmi altın rezervi açısından da 364 tonluk bir değer veri kapsamına dahil edilmemiş oldu.

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- TCMB verileri ROM kapsamındaki altın rezervlerini içeriyor

Konuya ilişkin Dünya Altın Konseyi Piyasa İstihbarat Grubu'ndan Krishan Gopaul, "Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) raporladığı veri, TCMB'nin sahip olduğunun haricinde, rezerv rakamlarının artmasına yol açan bankaların ROM kapsamında tuttuğu altınları da kapsıyor. Biz TCMB'nin sahip olduğu rezervleri daha doğru yansıtması ve diğer ülkelerin altın rezervleriyle daha doğru bir karşılaştırma yapılmasını sağlaması açısından ROM kapsamında tutulan altınları veriye dahil etmeme kararı aldık." açıklamasını yaptı.

TCMB yetkililerince konuya ilişkin yapılan açıklamada ise uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosunun, IMF metodolojisinde belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak hazırlandığı, her ay bankanın internet sayfasından yayımlandığı belirtildi.

Hazırlanan uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerinin IMF'ye aylık olarak raporlandığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, Türkiye'nin döviz ve altın cinsinden brüt rezervleri, ROM kapsamında bankalarca TCMB'de tutulan döviz ve altınları da içermektedir.

Rezervlere ilişkin yapılan farklı analiz ve hesaplamalar, çalışmayı yapan kişi ve kurumları bağlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

