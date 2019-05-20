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Dünya Arı Günü

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş: - "Biraz hassasiyet ve planlamayla arı ölümlerinin ciddi anlamda önüne geçileceği yaptığımız çalışmalarla ortadadır" - TAB Başkanı Ziya Şahin: - "Türkiye'de yılda 9 ay bal üretebilecek potansiyelimiz var"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, biraz hassasiyet ve planlamayla arı ölümlerinin önüne geçilebileceğini bildirdi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nun 9. Dünya Arı Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Burada konuşan Erdurmuş, Türkiye'de yaklaşık 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitki türü bulunduğunu aktararak bu bitkisel varlığın arıcılık için de büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Erdurmuş, ülkede 8 milyonu aşkın arılı kovanla yıllık 100 bin tondan fazla bal üretildiğine işaret ederek, "Ülkemiz, arıcılıkta sayılı bir yere sahip. Arıcılık konusunda alacağımız çok yol var. Bu kapsamda Ardahan, Ordu ve İzmir'de bulunan merkezlerimiz çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Plansız ilaçlamaların arıcılığa zarar verdiğinin altını çizen Erdurmuş, "Biraz hassasiyet ve planlamayla arı ölümlerinin ciddi anlamda önüne geçileceği yaptığımız çalışmalarla ortadadır. Özellikle bu dönemde, yaza geçiş dönemlerinde bitkisel üretimde yoğun ilaçlama yapılmaktadır. Çiftçilerimizin ilaçlamalarını bir plan dahilinde yapması noktasında gerekli uyarıları yapmaktayız." diye konuştu.

Erdurmuş, Türkiye'de bal üretimi verimliliğinin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, verimliliğin artırılması için Bakanlık olarak çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Erdurmuş, arıcılık faaliyetlerinden elde edilen bal dışındaki ürünlerin üretimini artırmak içinde çaba içerisinde olduklarını kaydetti.

- Arıcılık stratejik bir sektör

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin de Türkiye'nin çam balının ana vatanı olduğunu belirterek, "Türkiye'de yılda 9 ay bal üretebilecek potansiyelimiz var. Türkiye, hem bal hem arıcılık cenneti. Arıcılık özellikle stratejik bir sektördür çünkü eğitimle birlikte beslenme de gelecek nesillerimizde belirleyici bir unsur olacaktır. Arıcılığı artık önemsememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, çiftçilerin ilaçlama yaparken dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, arı ölümlerine bir çözüm beklediklerini dile getirdi.

Kovan başı yıllık üretiminin yaklaşık 14'ten 25 kilograma çıkarılması gerektiğini vurgulayan Şahin, yıllık toplam bal üretiminin de 200 bin tona yükseltilebileceğini anlattı.

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Igor Jukic ise arıların dünyada 2 milyardan fazla çiftçiye gelir kaynağı sağladığını belirterek, arıların ilaç sanayi ve iklim değişikliğinden dolayı büyük tehlike altında olduklarını söyledi. Jukic, Dünya Arı Günü'nün arıcı ve politikacıları bir araya getirerek toplumda arı bilincinin artmasını etki sağladığını kaydetti.

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