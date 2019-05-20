Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, biraz hassasiyet ve planlamayla arı ölümlerinin önüne geçilebileceğini bildirdi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nun 9. Dünya Arı Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Burada konuşan Erdurmuş, Türkiye'de yaklaşık 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitki türü bulunduğunu aktararak bu bitkisel varlığın arıcılık için de büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Erdurmuş, ülkede 8 milyonu aşkın arılı kovanla yıllık 100 bin tondan fazla bal üretildiğine işaret ederek, "Ülkemiz, arıcılıkta sayılı bir yere sahip. Arıcılık konusunda alacağımız çok yol var. Bu kapsamda Ardahan, Ordu ve İzmir'de bulunan merkezlerimiz çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Plansız ilaçlamaların arıcılığa zarar verdiğinin altını çizen Erdurmuş, "Biraz hassasiyet ve planlamayla arı ölümlerinin ciddi anlamda önüne geçileceği yaptığımız çalışmalarla ortadadır. Özellikle bu dönemde, yaza geçiş dönemlerinde bitkisel üretimde yoğun ilaçlama yapılmaktadır. Çiftçilerimizin ilaçlamalarını bir plan dahilinde yapması noktasında gerekli uyarıları yapmaktayız." diye konuştu.