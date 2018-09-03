Dünya Bankası: Arjantin'i güçlü şekilde destekliyoruz

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Dünya Bankası, piyasalarda yüksek hareketliliğin sürdüğü ortamda Arjantin'e yönelik güçlü desteğini ifade etti.

Dünya Bankası'ndan bir sözcü, "Dünya Bankası, devam eden cari piyasa karşası bağlamında Arjantin'e güçlü desteğini ifade eder" diye konuştu.

Dünya Bankası daha önce yaptığı açıklamada da, Arjantin'de gelecek 12 ayda kulllanması için 1.75 milyar dolar sağlayacağını ifade etmişti.

