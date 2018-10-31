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Dünya Bankası Etiyopya'ya 1,2 milyar dolar verecek

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

Dünya Bankası Etiyopya'ya 1,2 milyar dolar verecek

ADDİS ABABA (AA) - Dünya Bankası, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’ya 1,2 milyar dolar hibe ve kredi verecek.

Bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada, siyasi dönüşüm yaşayan Etiyopya'ya ekonomik alanda yapılan reformlara destek olmak amacıyla 600 milyon dolar hibe, 600 milyon dolar kredi verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kaynağın telekom, enerji ve lojistik gibi temel alanlardaki kamu - özel ortaklıklarını desteklemek için kullanılacağı ifade edilirken, bu desteğin ülkedeki kalkınma yatırımlarını güçlendireceği ve ülkenin dışarıdan daha fazla yatırım çekmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Etiyopya'da nisan ayı başında göreve gelen hükümet, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, İngiltere, İtalya ve Norveç gibi ülkelerle de hibe ve kredi anlaşmaları yapmıştı.

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Etiyopya

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