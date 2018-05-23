FİNANS

Dünya Bankası iki farklı proje ile Türkiye'ye 1 milyar dolarlık krediyi onayladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 08:41 | Son Güncelleme

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama projesi ile "finansmana kapsayıcı erişim" projesine yönelik olarak toplam 1 milyar dolarlık krediyi dün onayladı.

Dünya Bankası iki farklı proje ile Türkiye'ye 1 milyar dolarlık krediyi onayladı

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama projesi ile "finansmana kapsayıcı erişim" projesine yönelik olarak toplam 1 milyar dolarlık krediyi dün onayladı.
Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye'deki Doğalgaz Depolama Genişletme Projesine yönelik 600 milyon dolar tutarındaki bir krediyi onayladı" denildi. Dünya Bankası ayrıca, 400 milyon dolarlık Türkiye'deki Finansmana Kapsayıcı Erişim Projesine yönelik krediyi de onayladı.
Buna göre, Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama genişletme projesine yönelik sağlanan finansman aracı, ilk yedi yılı geri ödemesiz olmak üzere 22.5 yıl vadeli olarak, finansmana kapsayıcı erişim projesine yönelik sağlanan finansman aracı ise ilk altı yılı geri ödemesiz olmak üzere 29 yıl vadeli olarak belirlendi.
Dünya Bankası açıklamasına göre, finansmana kapsayıcı erişim projesi, Türkiye garantörlüğü altında, borçlu ve uygulayıcı kuruluş sıfatı ile Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası (TSKB) aracılığı ile uygulanacak ve önemli bölümü KOBİ'lere kullandırılacak.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, "Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama tesisi Türkiye'de bu tip bir depolama tesisinin ilk örneğini ve aynı zamanda dünyada da birkaç tesisten birini oluşturuyor. Depolama tesisi Türkiye'nin enerji güvenliğinin arttırılmasında kilit bir rol oynayacak ve hanehalkları ile işletmeler arasında artan doğal gaz talebine cevap vermede esneklik sağlayacaktır" dedi.
Zutt, özellikle küresel arzın kısıtlı olduğu veya kış koşulları sebebiyle talebin aniden yükseldiği durumlarda, tesisin tüketicilere kesintisiz olarak yeterli doğalgaz ulaştırılmasını sağlamaya yardımcı olacağını da belirtti. (Fotoğraflı)

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