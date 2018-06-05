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Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini değiştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 23:22 | Son Güncelleme

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler raporunun Haziran 2018 sayısını yayımladı - Raporda, Dünya Bankasının Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri, bu yıl için yüzde 4,5, gelecek iki sene için yüzde 4 olarak açıklandı - Kuruluş, geçen ay yayımladığı bir başka raporda, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 4,4 ve 2020 yılında yüzde 4 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu - KEB raporunda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 3 ve 2020'de yüzde 2,9 büyüyeceği tahminine yer verildi - Dünya ekonomisinin son 10 yıldır ilk kez dengeli büyüme eğilimi yakalamasına karşın artan risklerin istikrarı tehdit ettiği belirtildi

WASHINGTON (AA) - Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, gelecek iki sene yüzde 4 büyümesinin beklendiğini açıkladı.

Dünya Bankasının "Küresel Ekonomik Beklentiler (KEB)" raporunun Haziran 2018 sayısı "Gelgitlerin Dönüşü" başlığıyla yayımlandı.

Küresel büyüme beklentilerini 5 ay önce yayımlanan KEB raporundaki seviyelerinde tutan kuruluş, dünya ekonomisinin bu yıl geçen sene olduğu gibi yüzde 3,1 büyüyeceği tahmininde bulundu.

2016'dan bu yana artış eğilimindeki yatırımlar ve ticaret hacminin zayıflamasıyla finansal şartların sıkılaşmaya devam etmesinin gelecek dönemde büyümeyi baskılayacağına işaret edilen raporda, gelecek yıla ve 2020'ye yönelik küresel büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,9 olarak tahmin edildi.

- "Tarifeler 2008-2009 krizindekine eşdeğer kayıplara yol açabilir"

Raporda, dünya ekonomisinin son 10 yıldır ilk kez dengeli bir büyüme eğilimi yakalamasına karşın artan risklerin istikrarı tehdit ettiği belirtildi.

Özellikle son dönemde artan korumacılığın büyüme beklentilerine yönelik belirsizliği artırdığı vurgulanan raporda,
"Dünya genelinde tarifelerin mevcut uluslararası kuralların izin verdiği ölçüde artırılması, ticarette 2008-2009 küresel finansal krizindekine eşdeğer kayıplara yol açabilir. Bunun özellikle gelişen ve yükselen piyasa ekonomileri için ciddi sonuçları olur." uyarısına yer verildi.

Ayrıca, finansal dalgalanmalar, siyasi belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin yükseldiğine işaret edilen raporda, gelişen ve yükselen piyasa ekonomilerinin parasal ve mali tamponlarını güçlendirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

- Türkiye'nin büyüme beklentileri revize edildi

Dünya Bankası, KEB raporunda bazı ülkelere yönelik büyüme beklentilerinde kısmi revizyonlar yaptı.

Buna göre, Dünya Bankası ekonomistleri, Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl için yüzde 4,5, gelecek iki sene için yüzde 4 olarak belirledi. Bir önceki KEB raporunda bu yıl için yüzde 3,5 büyüme öngörülürken, 2019 ve 2020 beklentileri yine yüzde 4 seviyesindeydi.

Kuruluş, mayıs ayında yayınladığı Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporunda ise Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 4,4 ve 2020 yılında yüzde 4 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

- En büyük revizyon ekonomik krizdeki Arjantin'e

Rapordaki diğer tahminlere göre, ABD ekonomisi bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl yüzde 2,5 büyüyecek. Söz konusu tahminler, ocak ayında yayımlanan bir önceki raporda, sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,2 olarak açıklanmıştı. ABD'nin 2020 yılına yönelik büyüme beklentisi ise yüzde 2'de sabit bırakıldı.

Japonya'ya yönelik 2018 tahmini yüzde 1,3'ten yüzde 1'e çekilirken, gelecek iki yıla yönelik beklentiler yüzde 0,8 ve yüzde 0,5 seviyelerinde tutuldu.

Avro Bölgesi'ne ilişkin büyüme tahminlerinde de revizyona gitmeyen Dünya Bankası, 19 Avrupa ülkesini kapsayan bölgenin bu yıl yüzde 2,1, gelecek yıl yüzde 1,7 ve 2020'de yüzde 1,5 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Çin'in bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,4'ten yüzde 6,5'e yükseltilirken, 2019 ve 2020 beklentileri sırasıyla yüzde 6,3 ve 6,2'de sabit bırakıldı.

Rapora göre, Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olarak öngörülürken, büyüme beklentileri bu yıl için yüzde 7,3, gelecek iki sene için yüzde 7,5 olarak açıklandı. Söz konusu beklentiler bir önceki KEB raporunda da aynı seviyedeydi.

Raporda, ekonomik krizdeki Arjantin büyüme beklentilerinde en büyük revizyon yapılan ülke olurken, bu yılki tahmin yüzde 3'ten yüzde 1,7'ye düşürüldü. Ülkeye ilişkin 2019 ve 2020 beklentileri de sırasıyla yüzde 3'ten yüzde 1,8'e ve yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e çekildi.

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