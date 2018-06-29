FİNANS

Dünya Bankasından Tunus'a 500 milyon dolarlık kredi

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 03:52 | Son Güncelleme

Dünya Bankasından Tunus'a 500 milyon dolarlık kredi

TUNUS (AA) - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ekonomik reformları ve kalkınmayı desteklemek için Tunus'a 500 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu krediyle, ülkede büyüme oranının yükseltilmesi ve özellikle geri kalmış bölgelerde kadınlar ile gençler için iş imkanları oluşturulmasının desteklenmesinin hedeflendiği duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, onaylanan 500 milyon dolarlık krediyle, Tunus hükümetinin başlattığı ve 2016-2020 yıllarını kapsayan beş yıllık kalkınma programının desteklenmesinin, özel sektörün büyüme ve istihdamın merkezine yerleştirilmesinin, yeni şirket ve girişimciler için finansman sağlanmasının da amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Mağrip ve Malta, Ortadoğu ve Kuzey Bölge Direktörü Marie Francoise Marie-Nelly, Tunus'ta son yıllarda reformların ivme kazandığını ancak bunun sürekli ve uygulanabilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

PARTNERCanan tatilde!Canan tatilde!
Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybettiÜnlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti
Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandıMilli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya bankası Tunus

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

Kayseri'ye 1 milyar dolarlık AVM projesi

Kayseri'ye 1 milyar dolarlık AVM projesi

Bakan Tüfenkci, Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Mehdiyev'i kabul etti

Bakan Tüfenkci, Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Mehdiyev'i kabul etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.