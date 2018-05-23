Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 400 milyon dolarlık kredi

Kaynakların iki hedef faydalanıcı grup arasında dengeli tahsis edilmesini sağlamak için toplam IBRD kredi tutarının en az yüzde 30'u kadınları kapsayıcı şirketlere ve en az yüzde 30'u daha az gelişmiş alt bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere tahsis edilecek.

Toplam Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredi tutarının yüzde 60'ı münhasıran 250'den az çalışanı olan şirketler olarak tanımlanan KOBİ'lere kullandırılacak.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin garantörlüğü altında, borçlu ve uygulayıcı kuruluş sıfatı ile Türkiye Sınai Kalkınma Bakası (TSKB) aracılığı ile uygulanacak.

Projede kadınları kapsayıcı işletmeler ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli akışından etkilenen daha az gelişmiş alt bölgelerdeki işletmeler için daha uzun vadeli finansmana erişimin artırılması amaçlanıyor.

Dünya Bankası tarafından yapılan basın açıklamasına göre, banka finansmanı Türkiye'nin kadınları ve korunmasız grupların finansmana erişim ve iş gücü piyasalarına katılımlarını artırıyor.

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- "İstihdam fırsatlarını artırmayı amaçlamaktadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, Dünya Bankası'nın Türkiye'de uzun vadeli finansmana erişimi artırmak amacıyla çeşitli kanallar yoluyla çalışmalar yaptığını belirterek, "Kadınların yönettiği işletmeler finansmana erişimde kısıtlarla karşı karşıya kalmaktadır ve bu projenin katılımcı bankaların bu işletmelere daha geniş şekilde ulaşmalarına yardımcı olması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Zutt, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, Türkiye savaş sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan 3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır ve Suriyeli sığınmacıların birçoğu Türkiye'nin zaten daha az gelişmiş yerlerinde yaşamakta. Bu proje kadınları kapsayıcı işletmelere yardımcı olmanın yanı sıra sığınmacı nüfusunun yüksek olduğu yerlerde faaliyet gösteren işletmelerin finansmana daha iyi bir şekilde erişmelerine yardımcı olmayı ve böylelikle hem sığınmacılar için hem de onlara ev sahipliği yapan Türkler için istihdam fırsatlarını arttırmayı amaçlamaktadır."