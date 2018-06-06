Dünya Bankası'nın Türkiye için bu yıl büyüme öngörüsü yüzde 4.5

İstanbul, 6 Haziran (DHA) - Dünya Bankası Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsünü bu yıl için yüzde 4.5 olarak açıkladı. Dünya Bankası, Türkiye büyümesi için Ocak ayında yüzde 3.5 olan öngörüsünü, Mayıs raporunda yüzde 4.7 düzeyine yükseltmişti.
Dünya Bankası'nın Küresel Ekonomik Araştırma Raporu verilerine göre, Türkiye'de Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2019 ve 2020 yıllarında da yüzde 4.0 büyüyeceği öngörüldü.
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