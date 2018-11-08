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Dünya basını manşetleriyle Atatürk kitabı Dergilik’te

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

"Kasım 1938-Dünya Basınında Atatürk" kitabı, tüm Dergilik abonelerine ücretsiz sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, Kasım 1938-Dünya Basınında Atatürk" kitabını, tüm abonelerine ücretsiz sunuyor

Turkcell'in açıklamasına göre, Türkiye'de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yıl dönümünde, çok özel bir eseri okuyucularıyla buluşturuyor. Türkiye’de televizyon gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Nuri Çolakoğlu'nun hazırladığı "Kasım 1938 - Dünya Basınında Atatürk" adlı kitabı tüm Dergilik abonelerine ücretsiz olarak sunuluyor.

- 43 ülkeden 117 gazete yer alıyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Kasım 1938 - Dünya Basınında Atatürk" kitabı, Nuri Çolakoğlu'nun 1987'de Londra'da hem Milliyet’in Büro Şefi, hem de BBC’nin Türkçe Yayınları Bölümü'nde programcı olarak çalıştığı günlerde hazırlanmaya başladı.

Kitapta, Güney Amerika'dan Japonya'ya, Güney Afrika’dan Kanada’ya, Avustralya’dan Mısır'a dünyanın uzak köşelerinde yayınlanan gazetelerde Atatürk'ün ölüm haberleri ve Atatürk'ü çağdaşlarının nasıl değerlendirdiği, ona başka ulusların nasıl veda ettikleri gözler önüne seriliyor.

622 sayfadan oluşan eser, Atatürk'ün ölümünü izleyen iki haftada 11-25 Kasım 1938 arasında yayınlanan 51 ülkeden 193 gazetede, 23 dilde yayımlanan makale, haber ve yorumlar bulunuyor. Dergilik aboneleri, sere, "http://dergilik.app/10Kasim" linkinden ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakoğlu, kitaba tarihe kayıt düşme amacıyla başladığını belirterek, "Atatürk’ün ömrünü verdiği değerler sistemi, yaşam tarzı ölümünün üstünden geçen yıllarla Türkiye’de kök salmış, yerleşmişti. Ama buna karşılık nereden nereye geldiğimiz hakkında bizde bir perspektif kayması olmuştu. Ancak o çağı yaşamış, 1920'lerin dağılmış, parçalanmış, ölmeye yüz tutmuş, geri bir toplumunun 20 yıldan kısa bir sürede, tıpkı önce etrafına koza ören bir tırtılın kısa sürede göz kamaştırıcı bir kelebeğe dönüşmesine tanık olmuş gazeteciler, bu olgu karşısındaki şaşkınlık ve hayranlığı dile getirmeye yetecek sözcük bulmakta zorlanıyor gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

- Bin 700 içerik online okunabilir

Dergilik'ten dünyanın en popüler yabancı dergilerin yanı sıra sadece platforma özel hazırlanmış içerikleri de raflarına taşıyor.

Binden fazla yabancı yayın, bin 500’den fazla dergi ve 85 gazete ile toplam bin 700 içerik online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geliyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip kullanabileceği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.

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