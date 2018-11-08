Dünya basını manşetleriyle Atatürk kitabı Dergilik’te

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, Kasım 1938-Dünya Basınında Atatürk" kitabını, tüm abonelerine ücretsiz sunuyor

Turkcell'in açıklamasına göre, Türkiye'de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yıl dönümünde, çok özel bir eseri okuyucularıyla buluşturuyor. Türkiye’de televizyon gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Nuri Çolakoğlu'nun hazırladığı "Kasım 1938 - Dünya Basınında Atatürk" adlı kitabı tüm Dergilik abonelerine ücretsiz olarak sunuluyor.

- 43 ülkeden 117 gazete yer alıyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Kasım 1938 - Dünya Basınında Atatürk" kitabı, Nuri Çolakoğlu'nun 1987'de Londra'da hem Milliyet’in Büro Şefi, hem de BBC’nin Türkçe Yayınları Bölümü'nde programcı olarak çalıştığı günlerde hazırlanmaya başladı.

Kitapta, Güney Amerika'dan Japonya'ya, Güney Afrika’dan Kanada’ya, Avustralya’dan Mısır'a dünyanın uzak köşelerinde yayınlanan gazetelerde Atatürk'ün ölüm haberleri ve Atatürk'ü çağdaşlarının nasıl değerlendirdiği, ona başka ulusların nasıl veda ettikleri gözler önüne seriliyor.