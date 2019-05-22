Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, tüm canlıların beraber yaşamak zorunda olduğunu belirterek, "Tabiatımızın gelecek nesillere bırakılacak bir miras olduğunu ve bizim de emanetçi olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekmektedir." dedi.

Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Akif Özkaldı, buradaki konuşmasında, biyolojik çeşitliliğin yaşamın çeşitliliği olduğunu söyledi.

Tabiatın en temel öğelerinden biyolojik çeşitliliğin insanlar sebebiyle tehlike altında bulunduğunu dile getiren Özkaldı, "Artan nüfus ve kontrol edilemeyen tüketim arzusunun yarattığı baskı, tüm canlı varlıkların ve yaşam ortamlarının yok olmasına neden olmaktadır." diye konuştu.

Biyolojik çeşitliliğin bir hazine olduğunu belirten Özkaldı, Türkiye’nin ekosistem çeşitliliği açısından dünyada en önde gelen ülkelerden olduğunu kaydetti.

Özkaldı, ekolojik zenginliğin korunması için birçok adım atıldığını belirterek, "Biyoçeşitliliğin korunması ve izleme çalışmalarının ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayacak olan geleneksel kullanım yöntemlerinin tespit ve geliştirilmesi ve daha pek çok proje hayata geçirilmiştir." ifadesini kullandı.