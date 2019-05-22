FİNANS

Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: - "Yaşayacak başka bir gezegenimiz yok ve bu gezegende tüm canlılar hep beraber yaşamak zorundayız. Tabiatımızın gelecek nesillere bırakılacak bir miras olduğunu ve bizim de emanetçi olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekmektedir" - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu: - "2019 yılı sonuna kadar tüm illerimizde çalışmaları tamamlanmış ve ülkemizin biyolojik çeşitlilik haritası ortaya çıkarılmış olacaktır"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, tüm canlıların beraber yaşamak zorunda olduğunu belirterek, "Tabiatımızın gelecek nesillere bırakılacak bir miras olduğunu ve bizim de emanetçi olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekmektedir." dedi.

Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Akif Özkaldı, buradaki konuşmasında, biyolojik çeşitliliğin yaşamın çeşitliliği olduğunu söyledi.

Tabiatın en temel öğelerinden biyolojik çeşitliliğin insanlar sebebiyle tehlike altında bulunduğunu dile getiren Özkaldı, "Artan nüfus ve kontrol edilemeyen tüketim arzusunun yarattığı baskı, tüm canlı varlıkların ve yaşam ortamlarının yok olmasına neden olmaktadır." diye konuştu.

Biyolojik çeşitliliğin bir hazine olduğunu belirten Özkaldı, Türkiye’nin ekosistem çeşitliliği açısından dünyada en önde gelen ülkelerden olduğunu kaydetti.

Özkaldı, ekolojik zenginliğin korunması için birçok adım atıldığını belirterek, "Biyoçeşitliliğin korunması ve izleme çalışmalarının ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayacak olan geleneksel kullanım yöntemlerinin tespit ve geliştirilmesi ve daha pek çok proje hayata geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne göndermede bulunan Özkaldı, 2022'de yapılacak 16. Taraflar Toplantısı'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını söyledi.

Özkaldı, "Yaşayacak başka bir gezegenimiz yok ve bu gezegende tüm canlılar hep beraber yaşamak zorundayız. Tabiatımızın gelecek nesillere bırakılacak bir miras olduğunu ve bizim de emanetçi olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekmektedir." dedi.

- İllerin biyolojik envanteri çıkarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu da Türkiye'nin gerek coğrafi gerekse değişik ekolojik yapısı sebebiyle dünyanın en önemli gen ve orijin merkezlerinin örtüştüğü bir konumda olduğunu, bu nedenle ülkede biyoçeşitlilik konusunda yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Kandazoğlu, biyolojik zenginliğin korunması için "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’" hazırlandığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Projede bugüne kadar 74 ilde çalışmalar bitirilmiştir. 2019 yılı sonuna kadar tüm illerimizde çalışmaları tamamlanmış ve ülkemizin biyolojik çeşitlilik haritası ortaya çıkarılmış olacaktır. Projeyle ülkemizin sahip olduğu flora ve fauna türlerine yönelik mevcut durum, literatür esaslı, ortaya konularak arazi çalışmaları yapılmakta ve bu arazi çalışmaları neticesinde de illerimizin biyolojik çeşitlilik envanteri ortaya çıkarılmaktadır."

Projeden elde edilen tüm koordinatlı verilerin Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı'na aktarılacağını anlatan Kandazoğlu, bu sayede ülkenin biyolojik çeşitlilik verilerinin bir veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabileceğini bildirdi.

Kandazoğlu "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi"ne de değinerek, söz konusu projeyle ülke genelinde daha önce yayımlanmış bilimsel çalışma sonucu ortaya çıkan verilerin derlenip arşivlendiğini belirtti.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik yönünden çok şanslı bir ülke olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden bu biyolojik çeşitliliği korumak ve gelecek nesillere emanet etmek hepimizin görevi olmalı. Ülkemizin doğasının korunması beni son derece heyecanlandırıyor. Bu konuda yürütülen çalışmaları takdirle izliyorum. Biyolojik çeşitliliğin korunmasında korunan alanların artırılması gerekir." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayanlara ödül verildi.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyorEkonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor
Çin: Köprü ile ilgili görüşmeler henüz bitmediÇin: Köprü ile ilgili görüşmeler henüz bitmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Yusuf Kandazoğlu

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Milyonlar bu haberi bekliyor

Milyonlar bu haberi bekliyor

O ürünler ucuzlayacak

O ürünler ucuzlayacak

Bu paralara dikkat!

Bu paralara dikkat!

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs’ta 4.6 puan arttı

Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs’ta 4.6 puan arttı

Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım

Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım

Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor

Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor

Çin: Köprü ile ilgili görüşmeler henüz bitmedi

Çin: Köprü ile ilgili görüşmeler henüz bitmedi

Bayramda iç turizmde yüzde 15 artış

Bayramda iç turizmde yüzde 15 artış

Total’den motoru genç tutan motor yağı: Quartz

Total’den motoru genç tutan motor yağı: Quartz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.