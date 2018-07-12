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Dünya borsaları ocaktan bu yana 4,2 trilyon dolar eridi

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda yatırımcılar, tahvil piyasasındaki çalkalanma, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik riskler nedeniyle zor bir yıl deneyimlerken, ocak sonundan mayıs bitimine kadar dünya borsalarının değeri 4,2 trilyon dolar eridi - Çin'in Şanghay borsası, değerindeki 563,4 milyar dolarlık azalışla en fazla kayıp yaşanan borsa oldu - New York Borsası, sahip olduğu 23,1 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünya borsaları arasında zirvedeki yerini korurken, 10,9 trilyon dolarla Nasdaq ikinci sırada yer aldı - Dünya borsaları arasında ocak sonundan mayıs bitimine kadar geçen süreçte piyasa değeri en hızlı Bermuda'da arttı, en sert Arjantin'de düştü

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki çalkalanma, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin etkileriyle zor bir yıl deneyimlenirken, ocak sonundan mayıs bitimine kadar geçen sürede dünya borsalarının değeri 4,2 trilyon dolar eridi. En fazla kayıp ise 563,4 milyar dolarla "ticaret savaşı"nın baş aktörlerinden Çin borsasında yaşandı.

Finansal piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın kararları, ABD ve Kuzey Kore arasındaki siyasi gerilim ve Brexit sürecinin resmen başlaması gibi önemli zorlukların yaşandığı 2017'nin ardından, yatırımcılar ilk yarıda "çetin" bir yıla işaret eden gelişmelerle karşı karşıya kaldı.

Yeni yıla girilmesinin ardından ABD ile Çin arasında gümrük vergileri yoluyla fitili çekilen "ticaret savaşı"na ilişin gelişmeler, tahvil faizlerinde yaşanan hızlı yükseliş ve gündemden düşmeyen jeopolitik riskler piyasalarda oynaklığın artmasını beraberinde getirirken, tüm bunlar sonucunda borsaların piyasa değerinde de düşüşler yaşandı.

Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerine göre, ocak sonunda 89 trilyon 831 milyar 194 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, mayısta 85 trilyon 583 milyar 232 milyon dolara geriledi.

Söz konusu süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 4,7 azalırken, bu da 4 trilyon 247 milyar 962 milyon dolarlık erimeye işaret etti.

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- ABD borsaları değerine değer kattı

Dünya borsaları arasında ocak sonundan mayıs bitimine kadar geçen süreçte, miktar bazında piyasa değeri en çok düşen borsa, Çin'de Şanghay oldu. Bu dönemde Şanghay borsasının değeri 5 trilyon 569 milyar 909 milyon dolar düzeyinden 5 trilyon 5 milyar 477 milyon dolara geriledi.

Çin'in yılın en çok tartışılan gündemi "ticaret savaşı"nın baş aktörlerinden olması, Şanghay borsasının 563 milyar 432 milyon dolar değer kaybetmesinde en önemli faktör olarak öne çıktı. Yüzdesel olarak bu kaybın karşılığı ise yüzde 10,1 düzeyinde hesaplandı.

Şanghay'ın ardından miktar bazında değeri en çok düşen borsa, Paris, Brüksel ve Amsterdam borsalarının birleşmesi ile kurulan ve merkezi Paris'te bulunan Euronext oldu. Euronext'in değeri, söz konusu dönemde yüzde 7,2 azalarak 4 trilyon 357 milyar 785 milyon dolara geriledi.

Japan Exchange Group'un piyasa değeri ise yüzde 4,6'lık düşüşle 6 trilyon 219 milyar 793 milyon dolara gerilerken, söz konusu borsa en fazla değer kaybedenler listesinde 3. sırada yer aldı.

Piyasa değerini en çok artıranlar listesinin ilk iki sırasında ise ABD'nin New York ve Nasdaq borsaları yer aldı. Söz konusu borsaların değeri ocak sonundan mayıs bitimine kadar geçen 4 aylık dönemde sırasıyla 362,4 milyar dolar ve 106,3 milyar dolar artış gösterdi.

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- Piyasa değerini en hızlı artıran borsa Bermuda

Dünya borsaları arasında ocak sonundan mayıs bitimine kadar geçen sürede piyasa değeri en hızlı artan borsa Bermuda oldu. Bermuda borsasının piyasa değeri yüzde 41,3 artarak 2 milyar 719 milyon dolardan, 3 milyar 842 milyon dolara ulaştı.

Piyasa değeri artışında Bermuda'yı, yüzde 26,3'le Kıbrıs, yüzde 12,1'le Panama borsaları izledi.

Söz konusu dönemde piyasa değeri en hızlı düşen borsa ise yüzde 40,4'le Arjantin'in Bolsa de Comercio de Buenos Aires borsası oldu. Arjantin ocak sonunda 112,6 milyar dolar düzeyinde bulunan piyasa değeri, mayıs bitiminde 67,1 milyar dolara düştü.

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- Dünyanın en büyüğü New York borsası

Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası, mayıs sonu itibarıyla da yerini korudu. Ocak ayı bitiminde 22 trilyon 755 milyar 496 milyon dolarlık büyüklüğe sahip olan New York Borsası, mayıs sonunda büyüklüğünü yüzde 1,6 artırarak 23 trilyon 117 milyar 81 milyon dolara taşıdı.

Bu dönemde Nasdaq OMX ise piyasa değerini yüzde 1 yükselterek 10 trilyon 929 milyar 638 milyon dolara taşıdı.

Piyasa değeri büyüklüğü açısından dünya borsaları arasında üçüncülüğe 6 trilyon 219 milyar 793 milyon dolarla Japan Exchange Group yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
dünya borsaları piyasalar WFE

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