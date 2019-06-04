FİNANS

Dünya Çevre Günü

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: - "Temiz hava solumak hayati bir gerekliliktir. Ormanları tahrip etmek, gelecek nesillerin hakkını gasp etmek demektir. Ormanlarımızı korumak ve genişletmek görevimizdir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temiz hava solumanın hayati bir gereklilik olduğunu belirterek, "Ormanları tahrip etmek, gelecek nesillerin hakkını gasp etmek demektir. Ormanlarımızı korumak ve genişletmek görevimizdir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu günün çevre sorunlarına dikkati çekmek, doğayı ve dünyayı korumak için küresel farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 5 Haziran'da kutlandığını bildirdi.

Dünya Çevre Günü'nün bu yılki temasının "hava kirliliğini önleme" olarak belirlendiğini belirten Bayraktar, hava kalitesinin insan sağlığıyla doğrudan ilişkisine işaret etti.

Türkiye'de hava kirliliğinin başlıca kaynağının evsel ısınma, imalat sanayi işletmeleri, kara yolu trafiği, termik santraller, maden işletmeleri ve diğer sanayi faaliyetleri olduğunu ifade eden Bayraktar, "63 ilde evsel ısınma, 7 ilde imalat sanayi işletmeleri, 5 ilde kara yolu trafik, 2 ilde diğer sanayi faaliyetleri, 2 ilde termik santraller, 1 ilde maden işletmeleri ve 1 ilde de diğer kaynaklar hava kirliliğinin başlıca nedenidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hava kirliliğini önlemede en önemli unsurun ormanlar olduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'de 22 milyon 342 bin hektar orman arazisi bulunduğunu, bu alanın, ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 28,6'sına denk geldiğini belirtti. Bayraktar, bu oranın 2030'a kadar yüzde 30'a yükseltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bayraktar, dünya orman varlığının büyük hızla azaldığına işaret ederek, Türkiye'nin bugüne kadar yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve bozuk ormanların iyileştirilmesi çalışmalarıyla orman varlığını artıran ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Bayraktar, orman varlığı artırılırken mevcut ormanların korunması ve bu emanetin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Çevre kirliliğiyle mücadelenin her bireyin asli görevi olduğunu belirten Bayraktar, çevreyi korumak, kollamak, doğal kaynakları bilinçli kullanmak, etkin çevre politikalarını desteklemek ve yaygınlaştırmak gerektiğini kaydetti.

Bayraktar, "Temiz hava solumak hayati bir gerekliliktir. Ormanları tahrip etmek, gelecek nesillerin hakkını gasp etmek demektir. Ormanlarımızı korumak ve genişletmek görevimizdir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
5 Haziran Dünya Çevre Günü Şemsi Bayraktar TZOB

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