Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, her zaman çiftçilerin ve ülke tarımının destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Poyraz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarımın stratejik önemine değindi.

Dünya Çiftçiler Günü'nün bu öneme dikkati çekmek amacıyla belirlendiğini belirten Poyraz, "850 bin ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarımıza yönelik yeni kampanyalar başlattık. Ortaklarımıza tedarik ettiğimiz bazı ürünlerde faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Kar amacı gütmeden tarımsal üretimi desteklemek ve piyasada dengenin korunmasını sağlamak amacıyla kendi şirketlerimizin ürünlerini ortaklarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Poyraz, Gübretaş'a ait sıvı ve toz gübreleri 180 güne varan vadelerle faizsiz olarak kredilendirdiklerini anımsatarak, sağladıkları diğer desteklere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Seracılık faaliyetinde bulunan ortaklarımıza örtü altı üretim paketimiz kapsamında 180 güne kadar sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz. Bereket Sigorta tarafından düzenlenen tarım sigortası poliçelerini hasat sonuna kadar faizsiz kredilendiriyoruz. Tarkim'in ürettiği zirai mücadele ilaçlarında faizsiz kredi veriyoruz. Ortaklarımızın fide ihtiyaçları için faizsiz kredi sağlıyoruz. Tarım Kredi Yem markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğine yönelik karma hayvan yemlerini Kurban Bayramı'na kadar çok uygun koşullarla kredilendiriyoruz."