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Dünya Çimento Birliği'nden “İklim Değişikliği Eylem Planı”

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Dünya Çimento Birliği, Paris’te düzenlenen Küresel İklim Değişikliği Forumu’nda alınan kararlardan yola çıkarak, Eylül ayında dünya çimento endüstrisi için ortak bir "İklim Değişikliği Eylem Planı" açıklayacak.

Dünya Çimento Birliği'nden “İklim Değişikliği Eylem Planı”

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Dünya Çimento Birliği, Paris’te düzenlenen Küresel İklim Değişikliği Forumu’nda alınan kararlardan yola çıkarak, Eylül ayında dünya çimento endüstrisi için ortak bir "İklim Değişikliği Eylem Planı" açıklayacak.

Dünya Çimento Birliği tarafından 27-28 Haziran'da Paris’te düzenlenen Küresel İklim Değişikliği Forumu’nda, iklim değişikliğine karşı çimento endüstrisinin atması gereken adımlar tartışıldı.

Dünya genelinde 30’u aşkın ülkeyi kapsayan üye ağıyla 1 milyar tondan fazla çimento üretim kapasitesini temsil eden Birlik, endüstrinin karbondioksit (CO2) salımının azaltılması ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koydu ve bu doğrultuda sözlerden çok aksiyonların öneminin altını çizdi.

Uluslararası basının da yakından takip ettiği Forum’da, enerji verimliliği, atık yakıtların endüstride kullanım oranı, daha düşük klinker/çimento oranı gibi hedeflerin yanında; teknoloji ve inovasyona yönelik yatırımların ve yeni teknolojilerin endüstriye adapte edilmesinin, bu mücadelede en önemli rolü oynadığı konusunda görüş birliğine varıldı.

Dünya Çimento Birliği İklim Değişikliği Program Direktörü Bernard Mathieu, “İlk kez düzenlenen Dünya Çimento Birliği Küresel İklim Değişikliği Forumu, Paris İklim Anlaşması hedeflerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi yolunda, inovasyon ve teknolojiyi en önemli belirleyici unsur olarak öne çıkarmıştır” dedi.

Forumla ilgili olarak, Dünya Çimento Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emir Adıgüzel de “Forumda, birçok katılımcının sorunun çözümünde bilgi paylaşımını, kolektif çalışmayı ve şeffaflığı bir gereklilik olarak ifade etmesi, Dünya Çimento Birliği’nin, endüstrinin karşılaştığı iklim değişikliği ile mücadele gibi küresel konulara ve sorunlara karşı ortak bir platform olarak varlığının önemini tekrar vurgulamış oldu” değerlendirmesini yaptı.

Dünya Çimento Birliği, Forum’da alınan kararlardan yola çıkarak, Eylül 2018’de dünya çimento endüstrisi için ortak bir ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ açıklayacak. (Fotoğraflı)

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