CENOVA (AA) - TOLGA ALBAY - Mediterranean Shipping Company (MSC) Başkanı ve Üst Yöneticisi Diego Aponte, "Dünyada çok az sayıda ülkeye uğrak yapabilen dev kapasiteli konteyner gemilerimiz artık Türkiye'ye de sefer düzenleyecek." dedi.

MSC Cruises şirketinin yeni turizm gemisi MSC Seaview için İtalya'nın Cenova Limanı'nda düzenlenen denize indirme töreni sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aponte, MSC organizasyon ve yatırımları içinde Türkiye'nin özel bir yerinin olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin coğrafi konumu ve lojistik kabiliyetlerinin yanında hızla gelişen ekonomik performansı var. 40 yıldır faaliyet gösterdiğimiz bu ülkede giderek artan bir rol almayı planlıyoruz." diyen Aponte, Türkiye'nin dinamik ekonomisine, çevre ülkelerle olan lojistik bağlantılarına uygun olarak yatırımlarını artırarak devam ettirdiklerini belirtti.

Türkiye'de bugüne kadar yaptıkları yatırımların toplam tutarının 1,5 milyar doları geçtiğine dikkati çeken Aponte, şöyle devam etti:

"Limanlar, lojistik faaliyetler ve acentelik hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Bu kapsamda dünyada çok az sayıda ülkeye uğrak yapabilen dev kapasiteli konteyner gemilerimiz artık Türkiye'ye de sefer düzenleyecek. 20 bin TEU kapasiteli bu büyük gemilerin sağladığı transit yük hareketi, Türkiye'ye ilave katma değer ve istihdam sağlayacaktır. Türkiye hak ettiği yatırımları dünya genelinden çekmeye devam edecektir. Seçim atmosferi geçer geçmez yeni yatırımlarımızı da göreceksiniz."