FİNANS

Dünya devleri Türk ev ve mutfak ürünleri için geldi

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

EVSİD Başkanı Burak Önder: - "42 farklı ülkeden satın alma potansiyeli en yüksek 70 firmayı Türkiye'ye getiriyoruz. Bunu yaparken ithalatları, kaç mağazaları olduğu, ciroları gibi tüm kriterlere dikkat ediyoruz" - "Bugün burada perakende sektöründe ülkelerinde ve dünya çapında lider firmalar var. Mesela dünya genelinde 4 binin üzerinde mağazası olan Fransız perakende devi Auchan bu yıl ilk kez katıldı" - "Ev ve mutfak eşyalarında geçen yıl 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 15'lik artış var"

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen ve binlerce mağazalarıyla alanında lider olan firmalar Türk ev ve mutfak sanayi ürünlerini satın almak için Türkiye'ye geldi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 42 ülkeden 70 zincir market ve toptancının katılacağı Invitation Only etkinliği başladı.

Etkinliğe ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan EVSİD Başkanı Burak Önder, Invitation Only organizasyonunun format olarak Türkiye'de hatta dünyada ilk kez EVSİD tarafından hayata geçirildiğini belirterek, bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurulduklarından bu yana pazar çeşitliliğini genişleterek ihracatın artırılmasını amaçladıklarını dile getiren Önder, bu kapsamda yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Alternatif pazarlara ve büyük pazarların kapısı olan ülkelere ağırlık verdiklerini ve özellikle alternatif pazarlarda iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Önder, "Kurulduğumuzda hedef ülke ve pazarları belirledik. 3,5 yıllık genç bir dernek olmamıza rağmen 18 farklı ülkede 23 etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Önder, önceki yıllarda yapılan etkinlikten başarılı sonuçlar elde edildiğini kaydederek, katılımcı firmaların ABD, Kolombiya, Meksika, Panama, Şili, Uruguay, Brezilya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Güney Kore gibi farklı bir çok ülkeye ihracata başladıklarını belirtti.

Hedeflerinin, "ihracata başladıkları ülkelerde kalıcı hale gelmek" olduğunu kaydeden Önder, bu kapsamda yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

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- "Yüzde 90'ı ilk kez geliyor"

Önder, bu yıl etkinliğe davet edilen alıcı firmaların yüzde 90'ının Türkiye'ye ilk kez geleceğini ve büyük çoğunluğunun henüz Türk üreticileri ile ticari bağlantıları olmadığını söyledi.

Bugün başlayan etkinliğe katılan firmaları uzun elemeden sonra davet ettiklerini dile getiren Önder, bu firmaların ülkelerinde sektör lideri olduğunu ve önemli sayıda perakende mağazalarının bulunduğunu bildirdi.

Önder, 70 alıcı firmanın yaklaşık yüzde 40'lık kısmı için zincir marketler ve çok katlı mağazalar, yüzde 60'lık kısmı için ise direkt ithalatçı, toptancı firmalar tercih edildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız özellikle alternatif pazarlarda, pazar çeşitliliğini artırarak sektörümüzün ihracatını artırmak. İhracata konu tüm faaliyetlerde olduğu gibi Invitation Only etkinliğimizde de en büyük desteği Ticaret Bakanlığımızdan görüyoruz. Maddi manevi bu projemizin arkalarında durmaları ve bizleri cesaretlendirmeleri sayesinde projemizi 2018 yılından başlayarak yurt dışına da taşıdık ve ilk olarak Kolombiya'da tüm Latin Amerika ülkelerini kapsayan iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Hedefimiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından 'Başarılı Örnek' olarak ödüllendirilen bu projemizi 2019 yılında Asya ve Avrupa merkezli yurt dışında farklı bölgelere de taşımak."

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- "Satın alma potansiyeli en yüksek firmalar geliyor"

Önder, etkinlik kapsamında 42 farklı ülkeden satın alma potansiyeli en yüksek 70 firmayı Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bunu yaparken ithalatları, kaç mağazaları olduğu, ciroları gibi tüm kriterlere dikkat ediyoruz. Mesela bugün burada perakende sektöründe ülkelerinde ve dünya çapında lider olan firmalar var. Dünya genelinde 4 binin üzerinde mağazası olan Fransız perakende devi Auchan bu yıl ilk kez katıldı. Latin Amerika'da 3-4 bin şubeli grupların ana satın almacılarının yanında, bin 500 mağazalı Alman zincir Norma, yine bin 500 mağazalı Danimarkalı Salling Group, 600 mağazalı Zara Home,300 mağazalı Hintli Future Retail Grubu, 108 mağazalı Ukraynalı Retail Group, 260 mağazalı Blokker Holding'e bağlı Hollandalı Xenos ve 70 mağazalı Ukraynalı Furshet gibi markalar etkinliğe katılarak Türk üreticilerle buluşacak."

Önder, 3,5 yılda gerçekleştirdikleri etkinliklerde ne kadarlık bir ticari hacim oluştuğu sorusuna karşılık, bu rakamsal değerlere ulaşmanın zor olduğunu, ev ve mutfak eşyalarında geçen yıl 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bu yılın 9 ayında ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir artış yaşandığını söyledi.

Basın toplantısı sonrası etkinliğin açılış kurdelesi kesildi. Açılışa Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu ve sektörün önde gelen şirketlerinin yetkilileri katıldı.

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