FİNANS

Dünya devlerine gemi üretiyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 11:08 | Son Güncelleme

İÇDAŞ Gemi İnşa ve Pazarlama Temsilcisi Kayhan Bilekdemir: - "Son 3 yıl içinde 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, 2 römorkör ve bir pilot botu inşa ettik" - "Şu ana kadar Danimarkalı, Alman ve Kanadalı birinci sınıf armatörlere gemi ürettik. Amerika'dan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler konusunda görüşmelerimiz sürmekte"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Türkiye'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tersanelerinde 3 yılda 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, 2 römorkör ve bir pilot botu inşa edip, ihracata başladı.

Danimarka, Almanya ve Kanada'daki dünyanın önde gelen armatörlerine siparişle gemi üreten firma, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler doğrultusunda iş bağlantısı için görüşmelerini sürdürüyor.

İÇDAŞ AŞ Gemi İnşa ve Pazarlama Temsilcisi Kayhan Bilekdemir, AA muhabirine, inşa ettikleri gemilerin tamamının Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) üyelerinin kontrolünden geçerek üretildiğini söyledi.

Bilekdemir, yeni inşa anlaşmalarında sadece alanında profesyonel, ciddi firmalar ile iletişim kurduklarını vurgulayarak, buradaki tersanelerinde üretilen gemilerin dünyanın birçok ülkesindeki denizlerde hem ülkeyi hem de Çanakkale'yi temsil ettiğini anlattı.

Gemilerin tamamının Türk mühendislerinin yerli dizayn imkanları kullanılarak yapıldığını, ülke ekonomisine önemli oranda döviz girdisi sağladıklarını anlatan Bilekdemir, şunları kaydetti:

"Piyasa koşulları gereği inşası tamamlandıktan sonra işletmemize aldığımız kimyasal tankerlerimizde sadece bitkisel yağlar ve pahalı kimyasallar gibi özel yüklerin taşıması yapılmıştır. Tankerlerimiz ürün tankeri olarak kullanılmaktan ziyade tank kaplamasının müsaade ettiği tüm agresif kimyasallarla birlikte aromatik hidrokarbonlar, alkol türevlerinin taşımacılığında kullanılmıştır. Gemilerin teknik kabiliyeti ve tanker işletmedeki tecrübemiz ile 2012-2018 döneminde kaza, çevre kirliliği ve ticari kayıp yaşanmamıştır. Bunda tersanemizde inşa ettiğimiz gemilerde operasyonel kabiliyetlerin, çevre ve emniyet kültürü ile ele alınarak tasarlanıp hayata geçirilmiş olmasının rolü büyüktür."

- "Ülkemize döviz girdisi sağladık"

Bilekdemir, Türk mühendislerinin dizaynıyla inşa ettikleri tankerlerin satışının 2016-2019 yıllarında yapıldığını belirterek, şunları aktardı:

"Satılan tankerlerimiz 2 adet kaplama kimyasal tanker ve 1 adet paslanmaz kimyasal tanker olarak toplamda 7 tanedir. Son 3 yıl içinde 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, 2 römorkör ve bir pilot botu inşa ettik. Tankerimizi sektörde öncü Danimarkalı, Alman ve Kanadalı birinci sınıf armatörlere ihraç ederek ülkemize döviz girdisi sağladık. Satış amaçlı olmayıp, tersanemizde, kendi yüklerimiz ve ihtiyacımız için inşa ettiğimiz genel kargo gemilerimizi yine kendimiz işleterek hem gemi inşası hem de işletmesi sürecinde ülkemizde işçi, mühendis ve gemi adamı istihdamı yaratılmakta ve gemi inşa yan sanayisi de canlandırılmaktadır."

Bilekdemir, inşa edilen gemilerin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gereklilikleri doğrultusunda "TIER III" standartlarında nitrojen oksit salınımı, Balast Suyu Arıtma Sistemi bakımından uluslararası kurallara uygun ekipmanlarla donatıldığını anlattı.

- "Gemiler dünya devi armatörlerin ilgisini çekti"

İnşa edilen gemilerde, yüksek kapasite ve ulaşım ile düşük gider ve yakıt sarfiyatı gibi hesaplamaların yapıldığını, bu sayede gemilerinin daha uzun seyir süreleri ve daha fazla yük taşıma kapasitesine ulaştığını anlatan Bilekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İÇDAŞ'ın yerli mühendislerince yapılan bu hesaplamalar sayesinde gemilerimiz neredeyse işletmelerine yarı yarıya düşük maliyet oluşturuyor. Bu durumda dünya devleri arasında yer alan armatörlerin büyük ilgisini çekmekte. Tabii ki bizler gemi inşa ettiğimiz armatörler konusunda çok seçiciyiz. Çünkü kendi marka değerimizin kıymetini biliyoruz. Burada kötü işletilecek bir geminin piyasadaki yansıması bize olumsuz geri dönüş sağlayabilir. Bu nedenle de alanında uzman, kendisini ispatlamış, sektöründe hakim armatörlerle çalışmayı tercih ediyoruz. Şu ana kadar Danimarkalı, Alman ve Kanadalı birinci sınıf armatörlere gemi ürettik. Amerika'dan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler konusunda görüşmelerimiz sürmekte."

Bilekdemir, Çanakkale'de yapılan gemilerin yüksek standartlarda, sofistike ve son teknolojiyle donatıldığını vurguladı.

Paslanmaz kimyasal tankerlerin 110 metre boyunda ve 18 metre genişliğinde ölçülere sahip olduğunu belirten Bilekdemir, 14 ayda tamamlanan "İÇDAŞ-29" isimli tankerin Almanya'daki bir firmaya ihraç edildiğini, firmanın göz bebeği konumundaki ekonomik genel kargo gemilerinin ise filonun yenilenen modern, ekonomik ve çevreci yüzü olarak tanındığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale gemi İÇDAŞ Tersane

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