"Dünya devlerinin inovatif ortağı olarak ilişkilerimizi kuvvetlendireceğiz"

Altın, bugün başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde "Made by Zorlu" markasının önemli bir tercih sebebi olduğuna işaret ederek, "İki Ar-Ge ve bir tasarım merkezimiz, yenilikçiliği bir yaşam biçimi haline getirmiş insan kaynağımız ile kendini temizleyen stor ve kumaş perde, serin tutan pike, led ışıklı perde, içerik üreten QR kodlu nevresim gibi son derece yenilikçi ürünler sunabiliyoruz. Ürettiğimiz yenilikçi iplikler sporcuların, atletlerin performansına katkı sağlayan kıyafetlerde, itfaiyecilerin ihtiyaç duyduğu yanmayan kumaşlarda, savunma sanayinde ihtiyaç duyulan uydudan görünmeyen kumaşlarda ya da leke tutmayan kumaşlarda kullanılıyor." değerlendirmelerini yaptı.

Açıklamada, oturumda yaptığı konuşmasına yer verilen Altın, Zorlu Tekstil Grubu'nun Ar-Ge ve inovasyondaki gücü, sürdürülebilirlik uygulamaları ve teknoloji destekli esnek üretim yapısı sayesinde dünya devlerinin inovatif ortağı olduğunu belirtti.

Zorlu Holding'den yapılan açıklamaya göre, Necat Altın, 12-14 Eylül'de Avusturya'nın Dornbirn kentinde düzenlenen 57. Küresel Elyaf Kongresi kapsamında iki farklı oturuma katıldı.

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Tekstil Grubu olarak, gelecek dönemde de perakendedeki değişimi yakından takip edeceklerini, dünya devlerinin inovatif ortağı olarak ilişkilerini daha da kuvvetlendireceklerini bildirdi.

"Örneğin, 1 kilogram pamuklu kumaş üretiminde dünya ortalaması 120 litre su iken, biz 1 kilogram pamuklu kumaşı 80 litre ortalama suyla üretebiliyoruz. Teknolojiye sürekli yatırım yapıyoruz. Dünyanın en büyük dijital baskı makinesinin de yer aldığı yeni nesil dijital baskı makine parkurumuz bizi rakiplerimizin birkaç adım önüne çıkarıyor. Dijital baskı makinelerimiz sayesinde su kullanımında günde 200 ton tasarruf ediyor, günlük bin kişilik hanehalkının tüketeceği kadar enerji ve su tasarrufu sağlıyoruz. Birçok dev perakendeci, hem hızlı ve esnek üretim hem de belirli sürdürülebilirlik kriterlerine uygun ürünler talep ediyor. Bunları karşılayabildiğimiz için bizi tercih ediyorlar. Zorlu Tekstil Grubu olarak, gelecek dönemde de perakendedeki değişimi yakından takip ederek, dünya devlerinin inovatif ortağı olarak ilişkilerimizi daha da kuvvetlendireceğiz."

Üretim başta olmak üzere tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde şekillendirdiklerini vurgulayan Altın, şunları kaydetti:

Altın, mağazacılık kanallarını çeşitlendirerek, perakendeyi güçlendirerek, merkez mağazalarının sayısını artırarak, e-ticarete daha fazla odaklanarak ciddi bir gelişim kaydetmek istediklerini belirtti.

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- "Suni elyafta Avrupalı firmalar olarak lideriz"

Uluslararası Rayon ve Sentetik Elyaflar Birliği'nin (CIRFS) Başkanı da olan Necat Altın, "Avrupa Suni Elyaf Endüstrisi: Gelecekte Tehditler ve Fırsatlar" başlığı altındaki oturumda da, Avrupa suni elyaf endüstrisinin birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu ancak bu zorlukların birçok yeni fırsat da yarattığını bildirdi.

Dünyada suni elyaf konusunda Çin'den sonra söz söyleyebilecek en önemli bölgelerden birinin Avrupa olduğuna işaret eden Altın, "Üretimde Çin lider ama birçok suni elyaf kategorisinde Avrupalı firmalar olarak biz lideriz. Ayrıca, temiz üretim teknolojilerinde ve sürdürülebilirlikte öncü ve lideriz." ifadelerini kullandı.

Altın, su ve enerji kullanımının azaltımı ve düşük karbondioksit salınımında başarılı ve etkileyici sonuçlara imza attıklarına da dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: