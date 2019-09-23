Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Türkiye'nin teknoloji festivali TEKNOFEST'te STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği yarışmada, Dünya Drone Kupası (World Drone Cup) sahibini buldu.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamaya göre, şirket, 17-22 Eylül’de gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul’da ilkokuldan üniversiteye her yaştan öğrenciyle buluşurken, yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup ile dünyanın en iyi drone pilotlarının mücadelesine de destek oldu.

İtalya’dan Japonya’ya, Kolombiya’dan Avustralya’ya 37 ülkeden 64 pilotun katıldığı yarışmada, Türkiye’yi milli takımdan Batu Erilkun, Atakan Mercimek, Özgürcan Özçelik ile Cem Kösel ve Erdem Üstüner olmak üzere 5 pilot temsil etti.

World Drone Cup final turunda ilk sırayı Danimarkalı pilot Dane Grace alırken, İspanya’dan Marc Espuna ikinci, aynı ülkeden Alex Zamora da üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan 30 bin lira, ikinci 20 bin lira, üçüncü de 10 bin lira ödül kazandı.

- "Gençlerimize ilham kaynağı oldu"

STM Genel Müdürü Murat İkinci, ödül töreninde, World Drone Cup gibi uluslararası bir organizasyonun yürütücülüğünü üstlenmekten dolayı gururlu olduklarını belirtti. Tüm yarışmacıları ve kazanan pilotları tebrik eden İkinci, dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen en yetenekli pilotların, drone teknolojilerine ilgi duyan gençlere ilham kaynağı olduğunu ifade etti.