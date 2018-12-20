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Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu'nun Türkiye tanıtımı

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: - "Son 16 yılda Türkiye enerji sektöründe çok önemli gelişmeler yaşadık" - "Artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik olarak, büyük bölümü özel sektör tarafından olmak üzere, sadece elektrik ve doğal gaz sektörlerinde 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildi" - "Öncelikle, sektörün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç var"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Son 16 yılda Türkiye enerji sektöründe çok önemli gelişmeler yaşadık. Artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik olarak, büyük bölümü özel sektör tarafından olmak üzere, sadece elektrik ve doğal gaz sektörlerinde 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildi." dedi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu'nun Türkiye tanıtımına katılan Güler Sabancı, toplantının sektör için önemine işaret etti.

IICEC bünyesinde son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Sabancı, Türkiye'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere, politika yapıcı ve düzenleyici kurumların, sektörü daha ileriye taşımaya yönelik yoğun mesai içinde çalıştıklarını söyledi.

Sabancı, son 16 yılda Türkiye enerji sektöründe çok önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için çok stratejik olan bu sektörü kamu ve özel sektör, hep birlikte, yoğun gayretlerle, önemli bir noktaya getirdik. Artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik olarak, büyük bölümü özel sektör tarafından olmak üzere, sadece elektrik ve doğal gaz sektörlerinde 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildi. Bunun neticesinde, elektrik sektöründe, üretim kapasitemizi üç katına büyüttük.

Üretimde rekabet, verimlilik ve kaynak çeşitlendirmesi önemli oranda arttı. Yerli ve yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı önemli oranda yükseldi. Aynı zamanda yerli teknolojiyi de içeren Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeli ile önemli bir büyüme ve gelişim fırsatı yakalandı."

Sabancı, dağıtım sektörünün tümüyle özelleştiğini anımsatarak, özel sektör yatırımları ve verim odaklı operasyonlar neticesinde, kayıp-kaçak oranlarında, arz kalitesinde, tüketici memnuniyetinde çok çarpıcı gelişmeler yaşandığını anlattı.

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- "Sektörün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç var"

Son dönemde, "Son Kaynak Tedarik Tarifesi" ile ilgili atılan adımların da piyasanın rekabetçiliği bakımından önemli rol üstlendiğine dikkati çeken Sabancı, teknolojinin dönüştürücü etkisinin de sektöre eşsiz fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Sabancı, bunların yanı sıra sektörün, daha verimli işlemesi ve tüm paydaşlar için daha fazla değer yaratılabilmesi için çok önemli bir şart olduğuna dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"O da, finansal sürdürülebilirliğin temin edilebilmesidir. Bugün enerji sektörümüz bu bakımdan zorlu bir süreçten geçiyor. Enerji sektörümüzü, bütüncül bir yaklaşım ile, mali sürdürülebilirlik bakımından daha iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor. Bunun için öncelikle, sektörün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.

Çok çalışma yapılıyor, umuyorum bunu da önümüzdeki süreçte yapacağız ve başaracağız. Tüm paydaşlar olarak, enerji sektörünü daha ileriye taşımak hepimizin ortak hedefi olmalıdır."

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- "Enerji sektöründe kadınların rolünü de çok önemsiyoruz"

Program çerçevesinde özellikle elektrik sektörü odaklı bir panel olmasını ayrıca önemsediklerini bildiren Sabancı, elektrifikasyon trendinin fırsatlarının, genç nüfus, artan kentleşme, ulaşım sektörü ve inovasyon bakış açısıyla etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Güler Sabancı, diğer alanlarda olduğu gibi, enerjide de sanayi-üniversite iş birliklerinin önemsenmesi gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"IICEC'te ortaya koyduğumuz yapı ile de öncü uygulamalara imza atıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve iş birliklerine odaklanmaya devam edeceğiz. Bunların yanında, enerji sektöründe kadınların rolünü de çok önemsiyoruz. Bu çerçevede üniversitemizde, IICEC ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezimiz (SU Gender) arasında çok önemli bir iş birliği gelişiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın da desteklediği bu önemli platform, enerji alanında çalışan kadınların global anlamda desteklenmesini hedefleniyor. Daha güvenli, verimli ve rekabetçi bir enerji ekosisteminin oluşabilmesi için finansal sürdürülebilirliği güçlenmiş, odağında teknoloji olan bir enerji sektörüne ihtiyaç vardır. Böylece, enerjinin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesine de katkısı artacaktır."

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Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Saban

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