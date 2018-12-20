Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu'nun Türkiye tanıtımı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Son 16 yılda Türkiye enerji sektöründe çok önemli gelişmeler yaşadık. Artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik olarak, büyük bölümü özel sektör tarafından olmak üzere, sadece elektrik ve doğal gaz sektörlerinde 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildi." dedi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu'nun Türkiye tanıtımına katılan Güler Sabancı, toplantının sektör için önemine işaret etti.

IICEC bünyesinde son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Sabancı, Türkiye'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere, politika yapıcı ve düzenleyici kurumların, sektörü daha ileriye taşımaya yönelik yoğun mesai içinde çalıştıklarını söyledi.

Sabancı, son 16 yılda Türkiye enerji sektöründe çok önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için çok stratejik olan bu sektörü kamu ve özel sektör, hep birlikte, yoğun gayretlerle, önemli bir noktaya getirdik. Artan enerji talebinin karşılanmasına yönelik olarak, büyük bölümü özel sektör tarafından olmak üzere, sadece elektrik ve doğal gaz sektörlerinde 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildi. Bunun neticesinde, elektrik sektöründe, üretim kapasitemizi üç katına büyüttük.