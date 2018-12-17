Dünya Enerji Görünümü toplantısı 20 Aralık’ta İstanbul’da

İstanbul / 17 Aralık (DHA) - Dünya Enerji Görünümü 2018 Raporu’nun (World Energy Outlook 2018) Türkiye toplantısı, 20 Aralık Perşembe günü Conrad Hotel İstanbul’da yapılacak.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi IICEC Direktörü Prof. Carmine Difiglio’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantının onur konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de toplantının açılış konuşmalarını yapacak.

Dünya Enerji Görünümü Raporu’nun tanıtılacağı toplantıya, üst düzey kamu temsilcileri ve uluslararası enerji sektörünün küresel lider kuruluşlarının yöneticileri ile önde gelen üniversitelerin, politika merkezlerinin ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Toplantı kapsamında yapılacak “Türkiye Elektrik Piyasası: Gelecek Adımlar” konulu panelde de sektörünün önde gelen isimleri, enerjinin geleceğini değerlendirerek, yeni çözümleri tartışmaya açacak. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol’un moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürü Orhan Kaldırım, Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla, Engie Türkiye CEO’su Denis Lohest, Schneider Electric, Türkiye, İran ve Orta Asya Başkanı Bora Tuncer ile Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler panelist olarak yer alacak.

Enerji ve iklim alanında objektif, üstün nitelikli ekonomik ve politik çalışmalar yapma amacıyla kurulan, gelecek odaklı, bağımsız bir araştırma ve politika merkezi olan Sabancı Üniversitesi IICEC, 2010 yılında faaliyete başladı.

IICEC dünyadaki hükümetler, endüstri ortakları, uluslararası organizasyonlar, diğer üniversiteler, düşünce ve araştırma kuruluşları ile etkileşim içinde faaliyetlerini yürütüyor. IICEC karar alıcıları, endüstri temsilcilerini, akademisyen ve kanaat önderlerini temel enerji zorlukları konusunda bilgilendirmeyi ve onlara nesnel bir analiz sağlamayı amaçlıyor. Enerji ve iklim alanlarında yer alan kilit paydaşları bir araya getiren etkili bir platform sağlayarak fikir alışverişini ve gelişimini teşvik ediyor.

