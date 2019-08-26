İSTANBUL (AA) - Romanya Enerji Bakanı Prof. Dr. Anton Anton, "Nihai tüketicinin ödeyebilmesi ve karbonsuzlaşma sürecinde aktif bir aktör olması için yeni istihdamın doğrulması gibi bir takım teşviklere ihtiyaç var. İnsanların yaşam standartları artırılarak teşvik edilmeli, bu yatırım fırsatları ekonomik büyümeye dönüştürülmeli." dedi.

Anton, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen ve Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'ndaki konuşmasında, toplantının sektör için önemine işaret etti.

Enerji sistemleri ve ekonomilerin dönüştüğü bir dönemden geçildiğini belirten Anton, yaşam kalitesinin artırılmasının, enerji sistemlerinde yaşanacak dönüşüme bağlı olduğunu söyledi.

Anton, enerji sisteminin ekonomi ve endüstriden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tam tersine ekonomimizin rekabet gücü, enerji sistemlerimizin modernleşmesi ile birebir bağlantılı. Dolayısıyla bu süreçte enerji sistemlerinin detaylı olarak yenilenmesi, modernleştirilmesi, enerji güvenliği son derece önemli konular. Pazar daha iyi düzenlenmeli, sosyal adalet ve enerji güvenliği sağlanmalı. Karbonsuzlaşmış bir ekonomiye geçiş kolay olmayacak çünkü enerji sisteminin bütünüyle dönüşmesi gerekiyor.