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Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

Romanya Enerji Bakanı Prof. Dr. Anton Anton: - "Nihai tüketicinin ödeyebilmesi ve karbonsuzlaşma sürecinde aktif bir aktör olması için yeni istihdamın doğrulması gibi bir takım teşviklere ihtiyaç var. İnsanların yaşam standartları artırılarak teşvik edilmeli, bu yatırım fırsatları ekonomik büyümeye dönüştürülmeli" - "Bizim açımızdan enerji güvenliği en önemli unsurlardan biri. Amacımız enerji sektörünün sürdürülebilirliğini artırmak"

İSTANBUL (AA) - Romanya Enerji Bakanı Prof. Dr. Anton Anton, "Nihai tüketicinin ödeyebilmesi ve karbonsuzlaşma sürecinde aktif bir aktör olması için yeni istihdamın doğrulması gibi bir takım teşviklere ihtiyaç var. İnsanların yaşam standartları artırılarak teşvik edilmeli, bu yatırım fırsatları ekonomik büyümeye dönüştürülmeli." dedi.

Anton, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen ve Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'ndaki konuşmasında, toplantının sektör için önemine işaret etti.

Enerji sistemleri ve ekonomilerin dönüştüğü bir dönemden geçildiğini belirten Anton, yaşam kalitesinin artırılmasının, enerji sistemlerinde yaşanacak dönüşüme bağlı olduğunu söyledi.

Anton, enerji sisteminin ekonomi ve endüstriden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tam tersine ekonomimizin rekabet gücü, enerji sistemlerimizin modernleşmesi ile birebir bağlantılı. Dolayısıyla bu süreçte enerji sistemlerinin detaylı olarak yenilenmesi, modernleştirilmesi, enerji güvenliği son derece önemli konular. Pazar daha iyi düzenlenmeli, sosyal adalet ve enerji güvenliği sağlanmalı. Karbonsuzlaşmış bir ekonomiye geçiş kolay olmayacak çünkü enerji sisteminin bütünüyle dönüşmesi gerekiyor.

Bütün sistemin, nihai tüketiciye kadar değişmesi gerek ve bu da çok yüksek miktarda yatırım anlamına geliyor. Bu yatırımın da başarılı şekilde gerçekleşmesi gerek. Nihai tüketicinin ödeyebilmesi ve karbonsuzlaşma sürecinde aktif bir aktör olması için yeni istihdamın doğrulması gibi bir takım teşviklere ihtiyaç var. İnsanların yaşam standartları artırılarak teşvik edilmeli, bu yatırım fırsatları ekonomik büyümeye dönüştürülmeli. Sadece politika yapılar ve devlet kurumları değil, araştırmacılar, yerel yönetimler ortaklar arasında yer almalı. Şehirler, düşük karbon ekonomisinin uygulanmasında büyük önem taşıyor. "

Enerji ihtiyaçlarının çevre politikaları ile birlikte uygulanması gerektiğini dile getiren Anton, AB'nin amacının karbon emisyonunun düşürülmesi olduğunu aktardı.

Anton, bütün ülkelerin uluslararası pazarın getirdiği trendlere uyması gerektiğine dikkati çekerek, aynı zamanda jeopolitik olarak da yeni bir hizalanmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Gaz sektörünün haritasının her an değiştiğini dile getiren Anton, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz burada konuşmakta iken bile gaz sektörünün haritası değişiyor. Enerji sektöründe değişimler o kadar dinamik ki, konuşurken bile değiştiğini hissedebiliyoruz. Bizim Romanya olarak amacımız, bir yandan ekonomimizi geliştirmek bir yandan da insanların yaşam kalitesini artırmak, bunları yaparken çevreyi korumak. Bizim açımızdan enerji güvenliği en önemli unsurlardan biri. Amacımız enerji sektörünün sürdürülebilirliğini artırmak."

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Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı Romanya Enerji Bakanı Prof. Dr. Anton Anton

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