"Dünya fidan sektöründe öncü olmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL(AA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Nallı, kayıt dışı fidan üretimi ve satışının Türkiye'nin fidancılık ve meyvecilik sektörünün en önemli sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

Nallı, yaptığı yazılı açıklamada piyasanın daha sık ve etkin olarak denetlenmesi gerektiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, valilikler, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, belediyeler gibi kurumların denetimlerini sıklaştırması gerektiğini kaydetti.

Kayıt dışı üretim yapan kişilerin Tarım ve Orman Bakanlığından yetki almadığını, faturalı satış yapmayarak devlete vergi vermediklerini, kanunlara aykırı üretim yaptıklarını, fidanı alan üreticinin sorun yaşadığında şikâyetçi olacak bir muhatabının bulunmadığını belirten Nallı şunları kaydetti:

"Türkiye’de fidan üretimi 2002 yılında 3,5 milyon adet iken, 2018 yılında 106,5 milyon adet sertifikalandırılan fidan ve materyal üretimimiz gerçekleşmiştir. 30 kat artan kayıtlı fidan ve materyal üretimi ile ülkemiz kendine yeten, hatta üretiminin yüzde 40’ını ihraç ederek dünya fidan sektöründe öncü olmayı hedeflemektedir. Hedefimiz 2023 yılı fidan ve anaç ihracat gelirimizin 100 milyon doların üzerine çıkması ve ülkemizin bir fidan üretim üssü haline gelmesidir. Ancak Avrupa Birliği’nin 2016/2031 sayılı Direktifi ile AB ülkelerine, ülkemizin de dahil olduğu AB dışındaki ülkelerden fidan ihracatının 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren yasaklanması sorununun acilen çözülmesi gerekir."

