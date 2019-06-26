Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, dünya genelinde fındık ihracatının yüzde 85-90'ını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini belirterek, "Üreticimizin gayretiyle üretilen fındıktan ülkemiz, 2016-2017 sezonunda 1,9 milyar dolar, 2017-2018 sezonunda ise 1,8 milyar dolar ihracat geliri sağlamıştır." dedi.

Soydan, Ordu'daki ilçe ziraat odaları başkan ve yöneticileriyle Altınordu Ziraat Odası önününde yaptığı basın açıklamasında, fındığın 400 bin ailenin doğrudan geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Fındığın Karadeniz Bölgesi ve ülke açısından vazgeçilmez bir ürün olduğuna işaret eden Soydan, "Bilindiği gibi fındıkta en önemli ülke Türkiye'dir. Karadeniz Bölgemizde 700 bin hektar alanda dünya fındık üretiminin yüzde 70'i yapılmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte ortalama kabuklu fındık üretimimiz 550 bin ton dolaylarındadır." diye konuştu.

Soydan, Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürününün fındık olduğuna dikkati çekerek, "Öyle ki dünya fındık ihracatının yüzde 85-90'ını ülkemiz yapmaktadır. Üreticimizin gayretiyle üretilen fındıktan ülkemiz, 2016-2017 sezonunda 1,9 milyar dolar, 2017-2018 sezonunda ise 1,8 milyar dolar ihracat geliri sağlamıştır." ifadesini kullandı.