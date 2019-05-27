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Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

BURSA'da faaliyet gösteren matbaa firması, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Olympique Lyon gibi Avrupa'nın en önemli futbol devlerinin mağazalarında satılan, partilerinde kullanılan ve hediye amaçlı verilen ürünlerin ambalajlarını üretiyor.

Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da faaliyet gösteren matbaa firması, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Olympique Lyon gibi Avrupa'nın en önemli futbol devlerinin mağazalarında satılan, partilerinde kullanılan ve hediye amaçlı verilen ürünlerin ambalajlarını üretiyor. Bursa'dan Şampiyonlar Ligi'ne ulaşan firmanın en gözde takımı ise son 2 yılın finalisti Liverpool.
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ve 1986'dan bu yana faaliyet gösteren bir matbaa firması, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinin mağazalarında satılan parfüm, havlu, saat, anahtarlık, ayakkabı gibi birçok ürüne ve hediyelik eşyaya ambalaj üretiyor. Firma son şampiyonlar ligi finalisti Liverpool olmak üzere, İngiltere'den Manchester City, Arsenal, Chelsea, Everton, Crystal Palace ve Birmingham, Fransa'dan Olympique Lyon ile İskoçya'dan Celtic takımlarının ürünlerine ambalaj tedarik ediyor.
'ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ TAKIMLARLA ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüplerle çalışmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten firmanın E-ticaret Sorumlusu Ercan Tiribolulu, "Neredeyse tüm sektörler için üretim yapıyoruz. Bu sebeple çalışmaktan keyif aldığımız ve gurur duyduğumuz sektörlerin başında Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligi kulüpleri gelmektedir. Özellikle Şampiyonlar Liginde adını üst sıralara yazdırmış İngiltere Premier Ligi'nden 7 takım başta olmak üzere (Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Everton, Crystal Palace, Birmingham, Fransa'dan Olympique Lyon, İskoçya'dan Celtic) birçok takımın ambalaj üretimlerini yapmaktayız. Bu yıl yine İngiltere'den 6 yeni takım için daha üretim yapmaya başladık. Bunlar Westham United, Leicester City, Leeds United, Fulham, Southampton, Norwisch City takımları. 2019 hedeflerimizden ilki, 2018 de yaptığımız yüzde 26’lık ihracat rakamını iki katına çıkarmak ve diğer taraftan da ambalaj üretiminin yanına ticari matbaacılık ürünlerini de ihracat portföyümüze eklemek. Yani bu kulüplerin katalog, dergi, broşür gibi ürünlerini de üretmek istiyoruz" dedi.
'BU İŞ AVRUPA'DA BİRÇOK FİRMAYA DAHA İŞ FIRSATI SAĞLAYACAKTIR'
Burada önemli olanın dünya futbol devlerinin Bursalı bir firma ile çalışması olduğunu belirten firmanın İhracat Danışmanı Ömer Kaşlıoğlu, "Dünya çapında marka olmuş kulüplerle çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu kulüpler kalite, yönetim ve süreç takipleri konusunda hep en üst düzeyde beklentideler. Projede Bursa ile çalışmaktan iki taraf da çok memnun kaldı. Avrupa kulüpleri bizim için çok önemli referanslar. Bu durum bize Avrupa'da yerli bir firma olarak çok kapılar açacaktır. İhracatta en önemli hedefimiz Avrupa'dır. Bunun haricinde tüm kıtalarda 17 ülkeye ihracat yapmaya da devam ediyoruz. Bu sektörde ihracatta hedefleri doğru belirlemek lazım, bizim hedefimiz her zaman yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıdır" diye konuştu.

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Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalajDünya futbol devlerine Bursa'dan ambalajDünya futbol devlerine Bursa'dan ambalajDünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

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