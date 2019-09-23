Dünya Gastroenteroloji Kongresi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Gastroenteroloji Derneği ve Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu (WGO) ile ortaklaşa düzenlenen ve önceki gün başlayan Dünya Gastroenteroloji Kongresi (WCOG 2019), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Türk Gastroenteroloji Derneği öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 21 Eylül'de başlayan kongrenin 24 Eylül'e kadar süreceğini belirterek, kongrenin Türkiye'de yapılabilmesi için büyük emek sarf edildiğini söyledi.

Kongre katılımcı sayının beklentilerinin üzerinde bulunmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bor, "Kongreye 95 ülkeden 2 bin 260 kişi katıldı. Bin 25 özet bildiri gönderildi. Bu rakamların Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu için de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bor, kongrenin gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere hizmet ettiğini belirterek, "Kongrenin, Türkiye'nin gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerdeki liderlik pozisyonuna katkı sağlayacağını umuyoruz. Tabii ülkemize ciddi bir ekonomik katkısı da oldu. Kongreye katılan 2 bin 260 kişi, ailesiyle gelenleri de sayarsak 4-5 bin kişi İstanbul'a geldi. Sadece Bangladeş'ten 85 kişi geldi." diye konuştu.