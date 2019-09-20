Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde 2 binden fazla katılımcı yer alacak

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nin bu yıl Türkiye'de yapılan tek dünya kongresi olduğunu belirterek, "Beklediğimizin ötesinde bir ilginin olduğu kongrede bu yıl 93 ülkeden 2 binden fazla katılımcı aramızda olacak." dedi. Serhat Bor, AA muhabirinin, 21-24 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne ilişkin sorularını yanıtladı. Dünya Gastroenteroloji Derneği'nin 2 yılda bir dünyanın değişik ülkelerinde kongre düzenlediğini anlatan Bor, bundan önceki kongrelerin sırasıyla ABD ve Çin'de gerçekleştirildiğini söyledi. Bor, gösterdikleri çabalar sonucu bu yıl kongreyi Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade ederek, "Dünya Gastroenteroloji Derneği Başkanının Cihan Yurdaydın hocamızın olması ve bizim de gösterdiğimiz çabalarla kongreyi bu yıl Türkiye'ye kazandırdık. Dünya Gastroenteroloji Kongresi, bu yıl Türkiye'de yapılan tek dünya kongresi. Beklediğimizin ötesinde bir ilginin olduğu kongrede bu yıl 93 ülkeden 2 binden fazla katılımcı aramızda olacak. Kongreye bu yıl ayrıca bin 15 bilimsel bildiri gönderildi." diye konuştu.

Dünya Gastroenteroloji Derneği'nin, kendi misyonu doğrultusunda gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden katılımcıları daha fazla desteklediğini vurgulayan Bor, Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu'dan ciddi sayıda katılım beklediklerini bildirdi. Bor, derneğin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle 15'i uluslararası katılımcı olmak üzere 30 kişinin uçak bileti ve kongre kayıt ücretini desteklediğini belirterek, şunları kaydetti: "Aynı zamanda Türk Gastroenteroloji Derneği de kongreye katılacak tüm Türk bilim insanlarının kayıt ücretlerini karşılıyor. Bu yıl Türk tarihi için önemli iki sindirim sistemi hastalığı özel olarak kongrede yer alacak. Bir Türk'ün ismiyle anılan tek hastalık olan 'Behçet' hastalığı özel bir sempozyumda tartışılacak. Yine Anadolu'dan doğmuş, kökleri Anadolu'dan gelen 'çölyak' hastalığı da bizim önerimizle kongrede özel olarak konuşulacak. Gastroenteroloji alanında bir çok ilerleme var. Hepatit C gibi bazı hastalıkların son yıllarda kökünü kazımaya başladık. Bazı alanlarda biyolojik aktif ilaçların öne çıkmasıyla bazı hastalıkların durdurulması, gerilemesi hatta yok edilmesi sağlandı. Alanda geliştirilen yeni tedavi yöntemleri de katılımcılar tarafından tartışılacak."