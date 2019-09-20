FİNANS

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde 2 binden fazla katılımcı yer alacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor: - "Dünya Gastroenteroloji Kongresi, bu yıl Türkiye'de yapılan tek dünya kongresi. Beklediğimizin ötesinde bir ilginin olduğu kongrede bu yıl 93 ülkeden 2 binden fazla katılımcı aramızda olacak" - "Türkiye'de 916 gastroenterolog var. Gerek Avrupa'da gerek dünyada sayısından çok daha kaliteli işler yaptığımızı ve ülkemiz bilim insanlarının seçkin bir konumda olduklarını belirtmek isterim"

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nin bu yıl Türkiye'de yapılan tek dünya kongresi olduğunu belirterek, "Beklediğimizin ötesinde bir ilginin olduğu kongrede bu yıl 93 ülkeden 2 binden fazla katılımcı aramızda olacak." dedi.

Serhat Bor, AA muhabirinin, 21-24 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne ilişkin sorularını yanıtladı.

Dünya Gastroenteroloji Derneği'nin 2 yılda bir dünyanın değişik ülkelerinde kongre düzenlediğini anlatan Bor, bundan önceki kongrelerin sırasıyla ABD ve Çin'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Bor, gösterdikleri çabalar sonucu bu yıl kongreyi Türkiye'ye kazandırdıklarını ifade ederek, "Dünya Gastroenteroloji Derneği Başkanının Cihan Yurdaydın hocamızın olması ve bizim de gösterdiğimiz çabalarla kongreyi bu yıl Türkiye'ye kazandırdık. Dünya Gastroenteroloji Kongresi, bu yıl Türkiye'de yapılan tek dünya kongresi. Beklediğimizin ötesinde bir ilginin olduğu kongrede bu yıl 93 ülkeden 2 binden fazla katılımcı aramızda olacak. Kongreye bu yıl ayrıca bin 15 bilimsel bildiri gönderildi." diye konuştu.

Dünya Gastroenteroloji Derneği'nin, kendi misyonu doğrultusunda gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden katılımcıları daha fazla desteklediğini vurgulayan Bor, Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu'dan ciddi sayıda katılım beklediklerini bildirdi.

Bor, derneğin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle 15'i uluslararası katılımcı olmak üzere 30 kişinin uçak bileti ve kongre kayıt ücretini desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Türk Gastroenteroloji Derneği de kongreye katılacak tüm Türk bilim insanlarının kayıt ücretlerini karşılıyor. Bu yıl Türk tarihi için önemli iki sindirim sistemi hastalığı özel olarak kongrede yer alacak. Bir Türk'ün ismiyle anılan tek hastalık olan 'Behçet' hastalığı özel bir sempozyumda tartışılacak. Yine Anadolu'dan doğmuş, kökleri Anadolu'dan gelen 'çölyak' hastalığı da bizim önerimizle kongrede özel olarak konuşulacak. Gastroenteroloji alanında bir çok ilerleme var. Hepatit C gibi bazı hastalıkların son yıllarda kökünü kazımaya başladık. Bazı alanlarda biyolojik aktif ilaçların öne çıkmasıyla bazı hastalıkların durdurulması, gerilemesi hatta yok edilmesi sağlandı. Alanda geliştirilen yeni tedavi yöntemleri de katılımcılar tarafından tartışılacak."

- "Hedefimiz Avrupa Gastroenteroloji Kongresini de Türkiye'ye getirmek"

Prof. Dr. Serhat Bor, Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından Avrupa Gastroenteroloji Kongresini de Türkiye'de düzenlemek istediklerini ifade etti.

Türkiye'de 916 gastroenterolog olduğunun bilgisini veren Bor, şöyle devam etti:

"100 bin nüfusa düşen gastroenterolog sayısına göre Avrupa'da sadece Bosna Hersek'ten daha iyiyiz. Yılda ortalama 30-35 gastroenteroloji asistanı göreve başlıyor. Vefat, mesleği bırakma ve ülkeden ayrılma gibi sebeplerle gastroenteroloji aslında küçülmekte ve nesli kaybolmakta olan bir branş. Bütün bu sorunlara rağmen gerek Avrupa'da gerek dünyada sayısından çok daha kaliteli işler yaptığımızı ve ülkemiz bilim insanlarının seçkin bir konumda olduklarını belirtmek isterim."

Bor, Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nin dünyanın en büyük 3 kongresinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Buraya gelen 8 bin misafirimizin her birinin en az 4 gece konaklayacağını düşünürsek misafirlerimiz ülkemize en az 8 bin gece konaklama katkısı sağlayacak. Ekonomik olarak gerek güzel İstanbul'umuza gerek güzel ülkemize ciddi bir katkı sağlamasından dolayı mutluyuz. Katılımcılar Türkiye'yi de gezecek. Şimdiden bildiğim bir çok kişi Türkiye'nin tarihi ve turistik güzelliklerini görmek için turlarını ayarladılar. Ekonomik katkı sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır." şeklinde konuşmasını tamamladı.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldıTÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı
Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdıKayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Gastroenteroloji Kongresi Prof. Dr. Serhat Bor Türk Gastroenteroloji Derneği

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum...

Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.