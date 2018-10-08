Dünya genelinden satın alma uzmanları İstanbul'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, İsviçre ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden toplamda 500 milyar dolara yakın satın alma bütçesini yöneten satın alma direktörleri ve satın alma danışmanları, 11-12 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek World Procurement Forum'da buluşacak.

World Procurement Forum'dan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar dünyanın en büyük şirketlerinin satın alma direktörlerini Türkiye'de ağırlayan ByPi Satınalma Danışmanlığı tarafından "Satın Almanın Yeni Yol Haritasını Yazmak" temasıyla düzenlenecek etkinlik, tüm global şirketlerin satın alma ve tedarik yöneticilerine ışık tutacak.

Dünyanın önde gelen şirketlerinin direktörleri, tedarik-risk-dijitalleşme konusunun guruları ve Türk liderler, 11-12 Ekim'de İstanbul'da bir araya gelecek.

World Procurement Forum'dan çıkacak "Final Raporu", sadece Türkiye değil, dünyadaki tüm şirketlere ışık tutacak nitelik ve kapsamda olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, forumun ev sahibi ByPi Satınalma Danışmanlığı'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mesut Babalı, gerçekleştirecekleri etkinlikle sürdürülebilir karlılığı sağlamak isteyen lider şirketlere "eşsiz" bir kaynak sunacaklarını bildirdi.