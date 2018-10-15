İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı, yemeğe salt tabaktaki gıda olarak bakılamayacağını belirterek, "Yemeğin toprakta başlayıp tabağa kadar uzanan serüvenine tarım, ekonomi, beslenme ve gıda bilimi, kültürel miras, insan bilimleri, mutfak sanatları, işletme, turizm ve hizmet sektörü pencerelerinden görmeyi hedefleyen bireyler yetiştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından belirlenen 16 Ekim Dünya Gıda Günü, bu yıl "2030 yılına kadar dünyada sıfır açlık" mesajıyla kutlanıyor.

Açıklamada, FAO'nun mesajında yer verdiği gibi dünyanın her yerinde, herkesin güvenilir, sağlıklı ve besleyici gıdaya ulaşmasını amaçlayan "sıfır açlık" hedefinin ancak herkesin daha sürdürebilir bir hayat şeklini kabul ederek tüm dünyayı daha yaşanabilir bir yer kılmak için bu konuda başkalarıyla birlikte çalışarak ve bilgisini paylaşması ile mümkün olacağı kaydedildi.