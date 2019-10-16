Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Özellikle yoksullar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca güvenli, besleyici, yeterli miktarda besine erişimi güvence altına alınmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için çok daha gayretli bir çalışma yürütmek zorundayız." dedi.

Bayraktar ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla TZOB Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdürdüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Türk çiftçisi olarak her zaman olduğu gibi ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Allah, kahraman askerlerimizi korusun." ifadesini kullandı.

Bayraktar, her insanın sağlıklı, sürdürülebilir ve ulaşılabilir gıda ihtiyacının karşılanması için tüm ülkelerin iş birliği içinde çalışmaları ve tarım sektörünü güçlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Özellikle yoksullar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca güvenli, besleyici, yeterli miktarda besine erişimi güvence altına alınmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için çok daha gayretli bir çalışma yürütmek zorundayız." diye konuştu.