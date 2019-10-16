FİNANS

Dünya Gıda Günü

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Özellikle yoksullar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca güvenli, besleyici, yeterli miktarda besine erişimi güvence altına alınmalıdır" - "Bu hedefe ulaşmak için çok daha gayretli bir çalışma yürütmek zorundayız" - FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu: - "Dünya genelinde fazla kiloluluk ve obezite sorunu yaşamayan tek bir bölge bile yok. Tahminler 2025 yılına kadar her 2 kişiden 1'inin bu sorunlardan muzdarip olacağına işaret etmekte"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Özellikle yoksullar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca güvenli, besleyici, yeterli miktarda besine erişimi güvence altına alınmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için çok daha gayretli bir çalışma yürütmek zorundayız." dedi.

Bayraktar ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla TZOB Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdürdüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Türk çiftçisi olarak her zaman olduğu gibi ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Allah, kahraman askerlerimizi korusun." ifadesini kullandı.

Bayraktar, her insanın sağlıklı, sürdürülebilir ve ulaşılabilir gıda ihtiyacının karşılanması için tüm ülkelerin iş birliği içinde çalışmaları ve tarım sektörünü güçlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Özellikle yoksullar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca güvenli, besleyici, yeterli miktarda besine erişimi güvence altına alınmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için çok daha gayretli bir çalışma yürütmek zorundayız." diye konuştu.

Dünyada yüz milyonlarca insan açlık çekerken, bundan çok daha fazla insanın da ihtiyacının çok üzerinde gıda tükettiğine işaret eden Bayraktar, dünyada üretilen yaklaşık 4 milyar ton gıdanın üçte birinin israf edildiğini söyledi.

Bayraktar, "21. yüzyılda Türkiye'nin 10 katı bir nüfusun açlık çektiğini görmek, ulaştığımız uygarlık ve gelişmişlik düzeyi açısından utanç verici bir durumdur." dedi. Bayraktar, tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmamasının verimlilik artışlarını önlediğini ve girdi fiyatlarının artmasının tarımda maliyetleri yükselttiğini ifade etti.

Açlık sorununun, kendi ayakları üzerinde duran, yeterli üretimin yapıldığı bir tarım sektörünün varlığı sağlanarak çözülebileceğini belirten Bayraktar, dünyada gıda güvenliğinin ancak devletlerin ve tüm diğer aktörlerin aktif katılım ve diyaloğuyla mümkün olabileceğini söyledi.

- 2025'e kadar her 2 kişiden 1'i obezite sorunu yaşayacak

Gutu da Dünya Gıda Günü vesilesiyle FAO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümünü de kutladıklarını ve bu yılki temalarının "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenmeyle açlığa son verilmiş bir dünya" olduğunu anımsattı.

Dünya genelinde 2 milyardan fazla insanın güvenilir, besleyici ve yeterli miktarda gıdaya erişemediğine dikkati çeken Gutu, tüm bunların yanı sıra fazla kiloluluk ve obezitenin de tüm bölgelerde sorun olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Gutu, küreselleşme, şehirleşme ve gelir artışının insanların beslenme tarzı ve yeme alışkanlıklarını değiştirdiğini vurgulayarak, "Bugün, dünya genelinde fazla kiloluluk ve obezite sorunu yaşamayan tek bir bölge bile yok. Tahminler 2025 yılına kadar her 2 kişiden 1'inin bu sorunlardan muzdarip olacağına işaret etmekte." dedi.

Türkiye'deki obezite verilerine de değinen Gutu, "Yakın zamanda TBMM'ye sunulan Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün şişman ve hareketsiz olduğu düşünülmekte. Bu, nüfusun yüzde 30'unun obez olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

Gutu, gıda üretim, arz ve tüketim biçimlerinin değiştirilmesi, sağlıklı gıda üretimine odaklanılması gerektiğini kaydetti.

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Dünya Gıda Günü FAO Şemsi Bayraktar TZOB Viorel Gutu

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