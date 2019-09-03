Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu yıl sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme temasıyla kutlanacak Dünya Gıda Günü'ne özel poster yarışması düzenliyor.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Ekim'de kutlanacak Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılma olarak belirlendi.

Bu yıl söz konusu gün, "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya." sloganıyla kutlanacak.

Bu kapsamda, sağlıklı beslenmenin önemine ışık tutma ve kamuoyunun farkındalığını arttırma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerden birisi de Dünya Gıda Günü'ne özel düzenlenen poster yarışması olacak.

Poster yarışmasıyla sağlıklı beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılma ve beslenmenin geliştirilmesi konuları işlenecek. Son başvuru tarihi 8 Kasım olan yarışmaya 5-19 yaş grubu çocuklar ve gençler katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler tasarladıkları posterleri www.fao.org/world-food-day/contest internet sitesine yükleyerek başvuru yapabilecek.