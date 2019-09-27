Dünya gıda sanayisi Türk makinelerine emanet

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU/GÖKHAN ERGÖÇÜN - Türk firmaları, özellikle gıda fabrikalarında kullanılan sıkma, doldurma, şişeleme, paketleme ve kapaklama makinelerinde dünyanın en çok tercih edilen markaları arasında yer alıyor.

Çinli rakiplerine nazaran yüksek Avrupa standartlarında üretim yapan Türk firmaları düşük fiyatları ile İtalya ve Almanya gibi rakiplerini geride bırakıyor.

Büyük oranda yerli imkan, kaynak, mühendislik ve tasarım ile üretilen makineler, başta yakın coğrafyadaki ülkeler olmak üzere Amerika'dan Avrupa'ya, Körfez ülkelerinden Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada kullanılıyor.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kulp Makine Proje Müdürü Selçuk Kulaklı, 38 yıldır üretim hayatına katkıda bulunduklarını belirterek, "Şu an 53 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çoğunlukla Avrupa, Güney Amerika ve Körfez ülkelerine ihracat yapıyoruz. Dolum, etiketleme ve kapak kapama makinesi üretiyoruz." diye konuştu.

Ürettikleri makinelerin gıda, ilaç, boya ve süs sanayisi sektörlerinde kullanıldığını anlatan Kulaklı, teknik tasarım ve üretim noktasında tamamen yerli olduklarını bildirdi.