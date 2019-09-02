Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

İSTANBUL, (DHA)- Dünyadaki gıda markalarının ve firmalarının bir araya geldiği 27’nci WorldFood İstanbul Gıda Fuarı 4-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin de (İHBİR) desteklediği ve dünyaca ünlü markaları buluşturan WorldFood İstanbul Gıda Fuarı 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fuar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İHBİR, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), TÜGİDER (Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği), PAKDER (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşletme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), ETÜDER (Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği, MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu), PLAT (Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği) ve Aşçılar Derneği tarafından destekleniyor.

TÜRKİYE’NİN İHRACAT FIRSATLARI ELE ALINACAK

Dünya çapındaki en önemli firma ve markalar bir araya geleceği fuarda, açılış töreninde İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz’ün de katılımıyla gıda sektörünün markalaşması, katma değeri yüksek ve Türkiye’nin ihracat fırsatları ele alınarak güncel rakamlara da değinilecek. Ürünler detaylarıyla konuşulacağı bir basın toplantısı düzenlenecek.