FİNANS

Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

Dünyadaki gıda markalarının ve firmalarının bir araya geldiği 27’nci WorldFood İstanbul Gıda Fuarı 4-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

İSTANBUL, (DHA)- Dünyadaki gıda markalarının ve firmalarının bir araya geldiği 27’nci WorldFood İstanbul Gıda Fuarı 4-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin de (İHBİR) desteklediği ve dünyaca ünlü markaları buluşturan WorldFood İstanbul Gıda Fuarı 4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Fuar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, İHBİR, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), TÜGİDER (Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği), PAKDER (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşletme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), ETÜDER (Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği, MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu), PLAT (Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği) ve Aşçılar Derneği tarafından destekleniyor.

TÜRKİYE’NİN İHRACAT FIRSATLARI ELE ALINACAK

Dünya çapındaki en önemli firma ve markalar bir araya geleceği fuarda, açılış töreninde İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz’ün de katılımıyla gıda sektörünün markalaşması, katma değeri yüksek ve Türkiye’nin ihracat fırsatları ele alınarak güncel rakamlara da değinilecek. Ürünler detaylarıyla konuşulacağı bir basın toplantısı düzenlenecek.

HEDEF: 500 MİLYON EURO’LUK İŞ HACMİ

27’incisi düzenlenen büyük Worldfood İstanbul Fuarı’nın, binden fazla markanın katılımıyla 500 milyon Euro’luk iş hacmi yaratmayı hedefleyerek, sektör ihracatına katkı sağlaması bekleniyor. Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Hollanda ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden 100’den fazla yabancı alıcının geleceği fuarda, yerli ve yabancı firmaların B2B kapsamında yapacağı ticaret anlaşmalarıyla alım heyeti organizasyonları ile ülke ekonomisi için geniş iş hacmi kazandırılarak hedeflenen miktarlar daha da yukarıya taşınacak.

GIDANIN YOL HARİTASI TARTIŞILACAK

Fuarda, gıda sektörünün 2020 gündeminin ele alınacağı panelin moderatörlüğünü haber spikeri ve sunucu Didem Arslan Yılmaz yapacak. Yılmaz’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde katılımcılarla gıdanın yol haritası, akıllı tarım, e- ticaret, markalaşma, güvenilir gıda ve sıfır atık, 2020 gıda trendleri, değişen tüketici davranışları ve daha birçok konu başlığı olmak üzere Türkiye’nin gıda ekonomisi de detaylarıyla tartışılacak.
Worldfood İstanbul Fuarı, büyümek ve tanınırlığını artırmak isteyen markalar için yurtiçi ve yurtdışı satış bağlantıları kurma, firma bilinirliğini artırma, satış kanallarını artırma ve genel sistem hakkında bilgilenme imkânı sunacak.

Açılış programına, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı da bekleniyor.

PARTNER Meğer o şarkıyı Hande için yazmış! Meğer o şarkıyı Hande için yazmış!
VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketlerVakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler
TKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu olduTKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor

VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

TKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu oldu

TKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu oldu

Ekonomist Emre Alkin’den ekonomik daralmayı aşma önerisi: Büyümeyi değil, kalkınmayı hedeflemeliyiz

Ekonomist Emre Alkin’den ekonomik daralmayı aşma önerisi: Büyümeyi değil, kalkınmayı hedeflemeliyiz

BV Kripto Fonu uygulaması BV Crypto AppStore ve Google Play’de kullanıma sunuldu

BV Kripto Fonu uygulaması BV Crypto AppStore ve Google Play’de kullanıma sunuldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.