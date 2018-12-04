"Dünya havalimanlarında Türk markaları olmalı"

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler, "İstanbul'a geldiğimde havalimanında birçok İtalyan markası gördüm. Sizin de dünya havalimanlarında yanından geçtiğimizde gördüğümüz Türk markalarınız olması lazım." dedi. "Modern pazarlamanın duayeni" olarak anılan ünlü pazarlama profesörü Philip Kotler'in kurucusu olduğu Dünya Pazarlama Zirvesi (World Marketing Summit), ilk kez İstanbul’da, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Kotler, yeni neslin, yaptığı işte kendisini iyi hissetmek istediğini ifade ederek, "Eğer 2000'li yıllarda doğan nesillerle rekabet edecekseniz bir amacınız olması gerekiyor." dedi. Şirketlerin marka aktivisti olmak için eğitimi veya sağlığı destekleyebileceğini aktaran Kotler, şunları kaydetti: "Türkiye'yi dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline getirmek için çalışacağınız bir amaç seçin. Türkiye’nin, güçlü markaları olan bir ülke olmasını istiyoruz. Bazı ülkeler, özellikle İtalya bunu başardı. İstanbul'a geldiğimde havalimanında birçok İtalyan markası gördüm. Bu, Çin'deki bir havalimanı da olabilirdi. Sizin de dünya havalimanlarında yanından geçtiğimizde gördüğümüz Türk markalarınız olması lazım."

\ - "20 yılda konvansiyonel sanayi, yeni bir marka çıkaramadı" İTO Başkanı Şekib Avdagiç de "En iyi ürüne sahip olsanız bile eğer onu insanlara anlatacak, onunla bir değer kazanacaklarına inandıracak pazarlama yaklaşımınız yoksa aslında siz o ürüne sahip değilsinizdir. Değerlerinizi bir marka olarak zihinlere yerleştirecek olan şey pazarlama sanatıdır. İşte, İstanbul bunu, yüzlerce yıldır değil, binlerce yıldır başarıyla yapıyor. Peki, İstanbul bunu nasıl başardı? Bana göre bunun iki sebebi var. Birincisi, İstanbul, batının en doğusundaki, doğunun en batısındaki bir gizemli şehir olarak Doğu’nun tılsımını, Batı’nın modern ve yenilikçi tarafını tam bir ahenkle sentezleyebiliyor. İkincisi de, İstanbul'un diğer şehirlerden farklı bir özelliğe sahip olmasıdır." şeklinde konuştu. Avdagiç, dijitalleşmeden pazarlamanın da radikal bir şekilde etkilendiğini belirterek, son 20 yılda konvansiyonel sanayinin yeni bir marka çıkaramadığını söyledi. \ - "Amacımız, yeni markaların çıkmasını sağlamak"

Şekib Avdagiç, yeni teknolojinin kendi markalarıyla öne çıktığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "YouTube'dan Facebook’a kadar birçok yeni markayla tanıştık. Uzmanlar, önümüzdeki 50 yıl daha, teknolojik gelişmelerin belirlediği bir süreç yaşanacağını söylüyor. Öyle ki sürücüsüz otomobiliniz evdeki akıllı buzdolabınızdan eksik malzemeleri öğrenecek. Sonra da bunu alışveriş yaptığınız markete bildirip hazır etmesini isteyecek ve eve giderken de uğrayıp siparişlerini alacak. Böylesine bir dünyada satış ve pazarlama etkinliğini kaybediyor." Pazarlamanın yeni bir çıkış yolu bulmak zorunda olduğunu, kendisini değişimlere göre yeniden inşa etmek ve tasarlamak mecburiyetinde bulunduğunu ifade eden Avdagiç, amaçlarının, her sektörden yeni markaların çıkmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Avdagiç, "Küresel marka değeri endekslerine baktığımızda, maalesef sıralamaya giren şirketlerimiz yok. Türkiye’yi başarıyla temsil eden birçok markamız var. Ama biz bu markaların zirvelerde olmasını istiyoruz. Bize göre Türkiye'nin artık dünyanın ilk 500 şirketi arasında değil, ilk 100 şirketi arasında da markaları olmalıdır. Çünkü bu şehirden yükselen her marka, İstanbul’a da, Türkiye’ye de büyük değer katacaktır."