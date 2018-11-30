Dünya Helal Zirvesi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Dünya Helal Zirvesi, helal gıdaya ilişkin bilimsel konferansla devam ediyor. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştirilen "Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı" Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sürüyor. Zirvenin ikinci gününde, yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla "Helal Sektöründeki Problemlere Karşı Bilimsel, Akademik ve Yenilikçi Çözümler" başlıklı bilimsel bir konferans düzenlendi. Helal sektörüyle ilgili önemli konular ve son gelişmeler; konferans kapsamında düzenlenen "Helal Gıda", "Et ve Helal Kesim Çalışmaları", "Laboratuvar ve Helal Ürün Doğrulama", "Helal Tedarik Zinciri, Helal Hayvan Yemi ve Helal Deri Ürünleri" ve "Helal Ecza" başlıklı oturumlarda ele alındı. Öte yandan, zirve kapsamında düzenlenen Helal Expo Fuarı da sektörde faaliyet gösteren firmaların katılımıyla devam ediyor. Toplamda 4 trilyon doları aşan ve gelecek 5 yıl içinde yıllık yüzde 5-10 büyümesi beklenen sektörün, 2 trilyon dolarını finans, 1 trilyon dolarını gıda, 250 milyar dolarını turizm, 750 milyar dolarını da diğer sektörler oluşturuyor.

2 Aralık'a kadar sürecek etkinliğe, 40 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin katılımı bekleniyor. \ - "Dünyada bu konuda söz sahibi olabiliriz" İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, zirveye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gıda güvenliğinin; teknolojinin gıda maddelerinde etkin halde kullanılmasıyla daha çok önem kazandığını vurguladı. Gıda güvenliğinde dini bir boyutun da bulunduğunu ifade eden Köse, "Gıda güvenliğinde dini boyut, Müslümanlar açısından çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de, bütün peygamberlere, bütün insanlara ve bütün Müslümanlara tekrarla ve vurgulu şekilde helal ve tayyib gıdadan yemeleri emrediliyor. Dolayısıyla bir Müslüman açısından gıdanın sadece güvenli olması yeterli değil, aynı zamanda helal olması da önemli. Bu noktada Müslümanların bu hassasiyeti, dolayısıyla bütün dünyada helal gıda çalışmaları önemli bir aşamaya geldi. Bu konuda çeşitli laboratuvarlarda bilimsel araştırmalar yapılmaya başlandı. Türkiye ve Pakistan'da önemli çalışma ve araştırmalar var." diye konuştu.

Köse, Türk Standardları Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Helal Akreditasyon Kurumu'nda (HAK) sertifikalandırmaya ilişkin çeşitli çalışmalar yapıldığını anlattı. Helal gıda sektörünün gıda güvenliğinin yanı sıra ekonomik açıdan da önemli olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti: "Müslümanların helal hassasiyetinden dolayı bütün dünyada helale dönük çalışmalar var. İnsanlar bunun ekonomik getirisinden yararlanmak istiyor. Bence Türkiye, bunun dışında kalmamalı, bu çalışmalara ağırlık vermelidir. Türkiye, helal gıda çalışmalarına güçlü bir şekilde yatırım yapmalıdır. İnsanlar, yabancı ülkeye gittiğinde ilk aradığı şey; gıdanın güvenli olması. Güvenli olmasının iki boyutu var; gıdanın sağlıklı olmaması, ikincisi de inançla çelişmemesi... İnançla çelişmemesi zaten onun sağlıklı olduğunu gösteriyor. O açıdan bir problem yok, insanlar buna dikkat ediyor. Türkiye'de bu konuda iyi bir potansiyel var. Bu konularda altyapı çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların kurumsallaştırılarak geliştirilmesine ihtiyaç var. Eğer bunu başarabilirsek, güçlü bir şekilde girebilirsek dünyada bu konuda söz sahibi olabiliriz. Türkiye, diğer İslam ülkelerine örnek olabilir. Çünkü biz teknolojik olarak daha ilerideyiz. Bilgi, birikim ve tecrübe bakımından daha ilerideyiz. O sebeple bu konuda dünyaya söyleyecek daha çok sözümüz var."