Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı başladı

Bu yıl 80'in üzerinde yabancı ülke temsilcisinin katıldığı etkinliğin açılış kurdelesini, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh, SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı Saad Bin Othman Al Kasabi, ICDT Genel Direktörü El Hassane Hzaine, ünlü müzisyen ve hayırsever Yusuf İslam (Cat Stevens) ile bazı protokol üyeleri kesti.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL (AA) - "Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı", yerli ve yabancı paydaşlar ve ziyaretçilerin katılımıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı.

Fuarda, "ülke pavilyonları" çatısı altında şirketler, çoğunluğu gıda, gıda yan sanayi, kozmetik ve turizm sektörlerinden oluşan ürün ve hizmet gruplarını sergiliyor.

Katılımcı ülkeler arasında Afganistan, Ürdün, Arnavutluk, Endonezya, İran, Pakistan, Bangladeş, Hırvatistan, Cezayir, Fas, Filistin, Katar, Lübnan, Kosova, Malezya, Nijerya, Libya, İspanya, Hindistan, Güney Kore, Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İngiltere, Tayland ve Suudi Arabistan da bulunuyor.

Helal Expo Fuarı'na helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine ve tekstil gibi birçok sektörden 250’yi aşkın ulusal ve uluslararası firma katılıyor.

Açılışta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati ile Ticaret Bakan Yardımcısı Batur ve sponsorlara günün anısına plaket takdim edilirken, Yusuf İslam'a "Dünya Helal Zirvesi Barış Ödülü" verildi.

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- 500'den fazla satın alma profesyoneli katılıyor

Fuara Orta Doğu, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyadaki hedef pazarlardan 500'den fazla satın alma profesyoneli yer alıyor.

Uluslararası akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen konferans programında sektör ile ilgili son gelişmeler yer alacak. Ayrıca bakanlıklar, belediyeler, ilgili kamu kurumlarının stantlarına birebir ziyaretler yapılacak.

Helal sertifikası bulunan gıda firmaları, sertifikası olmayan ancak helal piyasasındaki potansiyelin farkında olan ve kendisini bu sektörde tanıtmak isteyen firmalar, Helal Expo Fuarı'nda vitrine çıkacak.

Fuarda, Türkiye’nin önde gelen perakendecileri, profesyonel satın almacılarla iş fırsatlarını profesyonel B2B programlarında görüşecek.

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- Pastacılık yarışması ve atölye sergileri gerçekleştirilecek

Fuar kapsamında ayrıca, yöresel lezzetler buluşmaları, butik pastacılık yarışması ve atölye sergisi ile İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası da gerçekleştirilecek.