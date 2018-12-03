FİNANS

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 16:48 | Son Güncelleme

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'na, 26 ülkeden 350 firma, 80 ülkeden 40 bin ziyaretçi katıldı - Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete: - "Yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapabilecek önemli kişileri ağırlama imkanı sağladık" - "5 bine yakın delegasyon katılımı gerçekleşti"

İSTANBUL (AA) - Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'nın bu yıl 40 bin ziyaretçisi olduğunu belirterek, 5 bine yakın delegasyon katılımı gerçekleştiğini bildirdi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Dünya Helal Zirvesi ile 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde 29 Kasım-2 Aralık'ta Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'na bu yıl helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve tekstil gibi birçok sektörden 26 ülkeden 350 firma, 80 ülkeden 40 bin ziyaretçi katıldı.

Etkinlik, bu yıl birçok yarışmaya da ev sahipliği yaptı. 1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası, İSMEK Şefleri Yarışıyor ve Engelsiz Lezzetler Yarışması'na katılan aşçıların işçilik, hijyen, israf, sunum ve prezantasyon değerlendirmeleri jüri tarafından yapıldı ve kazananlara ödüller verildi.

\

- Yusuf İslam da katıldı

İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam da Dünya Helal Zirvesi’nde konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmasının ardından İslam'a "Dünya Helal Zirvesi Barış Ödülü" verildi. Fuar kapsamında hayranlarıyla da buluşan İslam, "Neden Hala Gitar Taşıyorum" adlı kitabını imzaladı.

\

- "Büyük bir lezzet festivaline dönüştüreceğiz"

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'nın bu yıl 40 bin ziyaretçisi olduğunu bildirdi.

Ete, 5 bine yakın delegasyon katılımı gerçekleştiğini belirterek, "26 ülke, ürünleriyle ve stantlarıyla Helal Expo Fuarı'nda yer aldı. Bine yakın aşçı katılımı gerçekleşti. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirmeyi planladığımız, 1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası'nı gerçekleştirdik ve farklı kategorilerde birçok ödül dağıtımı yaptık. Ülkemizin çeşitli bölgelerinin mutfaklarının tanıtıldığı sergi alanları gerçekleştirdik ve 4 gün boyunca 7 bölgenin yemeklerini tanıttık. Fuara İslami turizm ve muhafazakar moda üzerine yurt dışından katılımcılar oldu. Yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapabilecek önemli kişileri ağırlama imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

Ete, Dünya Helal Zirvesi'nin gelecek yıl 28 Kasım'da başlayacağını ve yine 4 gün süreceğini bildirdi.

1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası'nda bu yıl yarışan 12 ülke olduğunu belirten Ete, "Önümüzdeki yıl bu sayıyı 57 ülkenin katıldığı büyük bir lezzet festivaline dönüştürme arzumuz var." ifadesini kullandı.

Paylaştığı karede sırf bacakları göründüğü için...Paylaştığı karede sırf bacakları göründüğü için...
"Türkiye'nin temelleri sağlam""Türkiye'nin temelleri sağlam"
Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştıBursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Helal Zirvesi Helal Expo Fuarı

En Çok Okunan Haberler

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

MHP Mersin'de kriz! Karşılıklı çok sert açıklamalar geldi

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

2019 asgari ücret için DİSK'ten flaş açıklama: Net 2 bin 800 lira olmalı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

"Türkiye'nin temelleri sağlam"

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

Bursagaz, kurumsal iyi uygulama örneklerini Sudan ile paylaştı

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

CHP'li Böke'den bütçe eleştirisi

İki kişiden biri mobil bankacılık uygulaması kullanıyor

İki kişiden biri mobil bankacılık uygulaması kullanıyor

Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.