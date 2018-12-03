Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı sona erdi

İSTANBUL (AA) - Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'nın bu yıl 40 bin ziyaretçisi olduğunu belirterek, 5 bine yakın delegasyon katılımı gerçekleştiğini bildirdi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Dünya Helal Zirvesi ile 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde 29 Kasım-2 Aralık'ta Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'na bu yıl helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve tekstil gibi birçok sektörden 26 ülkeden 350 firma, 80 ülkeden 40 bin ziyaretçi katıldı.

Etkinlik, bu yıl birçok yarışmaya da ev sahipliği yaptı. 1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası, İSMEK Şefleri Yarışıyor ve Engelsiz Lezzetler Yarışması'na katılan aşçıların işçilik, hijyen, israf, sunum ve prezantasyon değerlendirmeleri jüri tarafından yapıldı ve kazananlara ödüller verildi.