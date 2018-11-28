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Dünya Helal Zirvesi yarın başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı, yarın Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yerli ve yabancı ekonomi paydaşlarını ağırlayacak - Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete: - "Dünya çapında İslam ekonomisini oluşturan diğer önemli sektörlerin büyümesi göz önüne alındığında 2021 yılı içerisinde helal ekonominin toplamda 7 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor"

İSTANBUL (AA) - Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, dünya çapında İslam ekonomisini oluşturan diğer önemli sektörlerin büyümesi göz önüne alındığında, 2021 yılında helal ekonominin toplamda 7 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini kaydetti.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Dünya Helal Zirvesi ile 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde yarın Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başlayacak.

Ete, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, helal kavramının sadece yiyecekleri değil aynı zamanda tekstil, kozmetik, hizmet, lojistik, finans ve turizm gibi çok farklı sektörleri kapsadığını belirtti.

Dünya helal ekonomisinin 2017 yılı itibarıyla 4 trilyon doların üzerinde bir hacme sahip olduğunu bildiren Ete, "Küresel helal pazarı, 2 milyar Müslümanı ilgilendiren ve tüm dünyada kendine güçlü bir yer edinen yeni bir gelişme olarak karşımıza çıkmıştır. Temiz, sağlıklı, güvenilir ve risksiz olması sebebiyle helal ürün, hizmet ya da sistem Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de ortak menfaatinedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ete, İslam ekonomisi içerisindeki ticari etkileşimler göz önüne alındığında bu pazar payının özellikle İslami finans ve helal gıda üzerinde yoğunlaştığını belirterek, 2015 yılı verilerine göre sadece İslami finans sektörünün yaklaşık 2 trilyon dolar civarında olduğunu kaydetti.

İslami Finans'ın toplam küresel öngörülen varlıklarındaki büyümeyi 2021 yılına kadar 3,5 trilyon dolara çıkarmasının beklendiğini aktaran Ete, şunları kaydetti.

"İslam ekonomisi içerisinde bahsedilen hacmin 2015 verilerine göre 1,17 trilyon dolarını oluşturan gıda ve içecek sektörünün de 2021 yılında 1,9 trilyon doları geçmesi beklenmektedir. Muhafazakar giyim 243 milyar dolar büyüklüğe sahip, medya ve iletişim 189 milyar dolar, turizm ve seyahat 151 milyar dolar, ilaç ve kozmetik sektörü de 133 milyar dolar büyüklüğe sahip. Dünya çapında İslam ekonomisini oluşturan diğer önemli sektörlerin de büyümesi göz önüne alındığında 2021 yılı içerisinde helal ekonominin toplamda 7 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Helal Expo Fuarı

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