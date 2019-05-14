Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretim için en üyük riskin küresel ısınma olduğunu belirterek, "İklim değişikliğinin etkilerinden erken ve en ağır biçimde etkilenecek olan yoksul kesimlerin ve küçük çiftçilerin korunması ve desteklenmesi için gerçekçi ve kalıcı politikalar geliştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sanayideki hızlı gelişimin çevre sorunlarının artmasına neden olduğunu, atmosfere verilen sera gazlarındaki artışın küresel ısınmaya dayalı iklim değişikliğini gündeme getirdiğini bildirdi.

İklimde meydana gelen değişimlerin tarih boyunca uygarlıkları derinden etkilediğini anımsatan Bayraktar, "İklim değişikliği yalnızca coğrafyaları değil, insan yaşamını doğrudan etkilemektedir. Çok ciddi çevresel ve sosyoekonomik sonuçlara yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, tarımsal üretimin tabiat şartlarına bağlı olarak gerçekleştirildiği için iklim değişikliğinin doğrudan etkisine maruz kaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: